Максим Михайленко, Деловая столица

Пока вице-президент Пенс в Мюнхене отдувается за Белый дом, проводя традиционную внешнеполитическую линию последних лет, модифицировав ее разве что отсутствием планов трансатлантического соглашения и требованием к странам - членам НАТО повысить свои оборонные расходы (и все это в принципе приемлемо), так называемая «политическая команда» Трампа, или «окружение», готовит новый пророссийский заговор.

Неудивительно, что работать под контролем близких политических советников на «золотой» должности советника по национальной безопасности ранее отказался вице-адмирал Роберт Гарвард. Какая уж тут безопасность! Этой истории посвящена, по сути, свежая передовица NYT, но некоторые фамилии очередного скандала давно известны украинской публике.

Речь идет о вездесущем Поле Манафорте, украинском политике от Радикальной партии Андрее Артеменко, уже фигурировавшем в качестве установителя новых контактов с Вашингтоном, американо-российском бизнесмене Феликсе Сатере и, что наиболее важно, личном юристе Трампа Майкле Коэне. Эти четверо, как утверждает американское издание, сговорились предложить президенту очередной «мирный план», в который белыми нитками прошиты интересы Кремля. Артеменко и не скрывает своей позиции: называйте, мол, меня, агентом Кремля или ЦРУ, но надо же «разговаривать» (эту идеологему постоянно проталкивают платные и искренние Putinversteher во всех странах мира). Фамилия Сатера ранее фигурировала среди авторов журнальной статьи, в которой шла агитация за «примирение» с путинским режимом.

Несмотря на то что в самой инициативе ничего нелегального нет, а Коэн вроде бы не является штатным сотрудником Белого дома (подобная информация не всегда публична - так, из команды Пенса мы знаем только главу его аппарата Джоша Питкока), передовицы она удостоилась не просто так. Трудно не заметить, что для объявившего войну масс-медиа и разведке (не считая прочих) президента падение Майкла Флинна стало тяжелым ударом.

Доверяет он, похоже, только ближайшим соратникам. Так, на днях Ринс Прибус и Стив Бэннон появились вместе на консервативной конференции, чтобы показать отсутствие разлада в первом круге президентского окружения. Несомненно, формально или нет, в этот круг входит и Майкл Коэн. На него как на хранителя деловых и иных секретов президента (чувствующего свое шаткое положение и поэтому вновь ударившегося в проведение митингов) выходят с предложениями. А Трамп, похоже, все еще продолжает путать свою шерсть с государственной, поэтому, если его вовремя не удержат, может и подставить ухо московским подголоскам, если их можно послушать через «черный ход». Как видим, Пола Манафорта вовсе не удалили далеко - да и кто лучше «скользкого Пола» способен обделывать такие дела?

Между тем в «пакете», оказывается, не только план, но, как утверждает Артеменко, в начале 2000-х имевший проблемы с законом, еще и компромат на президента Порошенко. Главные советники Путина - вообще не стесняется Артеменко - поддерживают его деятельность (кто бы сомневался). Кое-что общее у самопровозглашенного посла есть и с выходцем из СССР господином Сатером - этот в прошлом обитатель Брайтон-Бич побывал в тюрьме за кровавую драку в баре, а затем участвовал в схемах американской мафии по отмыванию денег через биржевые махинации. Ничего удивительного, что криминальный режим Путина - явно не Украину - пытаются представлять в США такие характерные персонажи. Правда, в последние годы Трамп пытался отмежеваться от Сатера, чья загадочная компания снимает офис в его нью-йоркской башне.

К счастью, украинское посольство отреагировало мгновенно, делегитимируя г-на Артеменко, в то время как экспертное сообщество ясно указывает на нежелательность даже самого факта предложения России других соглашений вместо действующих договоренностей. Но ведь Трамп все еще отказывается играть по правилам - кто знает, что стукнет ему в голову, если такую теплую компанию ему представят как «добрых людей» и «борцов с истеблишментом»? У самого же Коэна, оказывается, имеется нечто вроде бизнеса в сфере боевых искусств, и он в таком преломлении вел дела с русскими. Это, кстати говоря, область традиционной вербовки - посмотрите на судьбу Стивена Сигала. Более того, согласно известному докладу, Коэн, возможно, в прошлом году выезжал в Прагу на тайную встречу с российским представителем высокого ранга. В свою очередь, дети Артеменко - граждане США и Канады, а супруга, как пишет NYT, знала Меланию Трамп еще в период модельной карьеры.

Вот такое переплетение, в котором вряд ли обошлось без руки Москвы. Уже мало кто сомневается в том, что генерал Флинн имел неприлично близкие связи с Кремлем, а ведь именно ему были переданы «мирные предложения» этой четверки, однако «внезапно» произошла отставка советника. Иными словами, дело было на мази, но что-то пошло не так.

Ясное дело, что технократические круги и медиа в США - и эта публикация является тому ярким свидетельством - сопротивляются подобным поворотам (не говоря уже о том, что в связях с мафией Белый дом не подозревали со времен Кулиджа и Гардинга). Неплохо бы при этом и украинским политическим силам сделать соответствующие выводы, речь ведь идет не только об опасной самодеятельности, но и о рассчитанном ударе агентуры влияния. Пока Рекс Тиллерсон (что было совершенно очевидно в Мюнхене) сидит как на иголках, инициативные кондотьеры плетут свою собственную интригу. Казалось бы, в Вашингтоне хватает скандалов, от них устал даже сам Трамп, предпочтя на выходных комфортное общение с массами искренних сторонников, как это делали все схожие с ним исторические типажи.

Ну что же, теперь будет еще один - вряд ли оскорбленные Трампом СМИ похоронят эту благодатную тему, слишком уж она вписывается в облик «политической части» его администрации, с которой не желают сотрудничать профессионалы в области безопасности и обороны. Вероятно, понимая ее сумеречные перспективы и репутационные риски (о них могут уже не заботиться Пол Манафорт или Стив Бэннон, но другим все еще есть что терять).

Украинцам же стоит внести соответствующие изменения в свое законодательство (такие как внезапно пригодившийся американский закон Логана), а также упростить процедуру выдачи органам прокуратуры тех крайне специфических избранников, которые проводят собственную внешнюю политику в интересах государства-агрессора. Иначе наша и без того сложная внешнеполитическая ситуация усложнится до неуправляемости.