Алексей Кафтан, Деловая столица

Раздача паспортов ЛДНР российским наемникам и кадровым военным резко увеличит число коренных донецких бурятов и псковитян, искренне не желающих подчиняться «киевской хунте».

Нормандский формат, несмотря на очередную замену в команде арбитров (для Зигмара Габриэля нынешняя встреча в роли главы немецкого МИДа - первая) продолжает работать. Это, конечно, плюс: как минимум сторонам в очередной раз удалось договориться о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и допуске мониторинговой миссии ОБСЕ для контроля над арсеналами. В общем, если бы "День сурка" снимали в политических декорациях - это было бы самое оно. Ну разве что соглашение уберечь формат от расширения за счет янки слегка портит впечатление.

Впрочем, довольно-таки рутинная встреча стала прекрасным фоном для путинского "выхода в белом" (хотя цвет, конечно, определяется точкой зрения: он может с тем же успехом быть и черным, и даже коричневым). Президент РФ со всей очевидностью подгадал время для подписания указа о признании всей линейки документов, выдаваемых на территории ЛДНР - от свидетельств о рождении и паспортов до дипломов и водительских прав. Особо отмечу: тамошние номерные знаки отныне тоже признаются в России, к этому мы еще вернемся.

Самое простое, лежащее на поверхности объяснение такого шага - и его любезно подсовывают украинской публике околовластные комментаторы - состоит в том, что Кремль желает "подбодрить" приверженцев ЛДНР, приунывших после серии зачисток среди наиболее знаковых фигур и переживающих острый приступ сливофилии. Доля истины здесь, конечно, есть: даже в чисто медийном смысле этот указ, последовавший за распиаренной отправкой на Донбасс Захара Прилепина, выглядит попыткой дать позитивный месседж: мол, Москва от поддержки ЛДНР не отказывается. Этому, правда, противоречит лексика, используемая в документе: в нем нет ни единого упоминания о Луганской и Донецкой "народных республиках". Зато есть "территории отдельных районов" одноименных областей Украины - и "соответствующие органы, фактически действующие на территориях указанных районов". То есть нынешние непризнанные даже не власти, а так, смотрящие.

Впрочем, позитив для жителей означенных отдельных районов - по крайней мере многих из них - состоит в том, что теперь ездить в Россию (и, возможно, учиться и трудоустраиваться там) им будет проще: хоть российские пограничники и не впадают в состояние берсерка при виде бумажек с символикой ЛДНР, все же их отнюдь не жалуют.

Еще один позитив - расширяется экономическая база ЛДНР и уменьшается головная боль для российского Минфина. Опосредовано, конечно: непосредственными бенефициарами становятся контролирующие ОРДЛО бандитские структуры, а также российский криминалитет и разного размера звезды в силовых структурах РФ. Теперь автотранспорт, украденный на территории как России, так и Европы, оказавшийся на территориях "народных республик", обретет вторую легальную жизнь путем "белой" продажи машин на дээнэровских и элэнэровских номерах гражданам РФ. И даже, вероятно, непробиваемых по базам Интерпола: мощностей авторазборок в ЛДНР вполне хватит для перебивки и клонирования любых серийных номеров. В общем, это практически неиссякаемый источник денег. И вряд ли приходится сомневаться, что скорее рано, чем поздно в этом бизнесе окажутся люди и на украинской стороне.

Тем не менее это маленькие дополнения к куда большей пакости для Украины - вполне достойной стать поводом для очередной волны санкций. И нашему руководству необходимо немедленно принимать меры в этом направлении. Дело в том, что признание документов, выдаваемых "народными республиками", - это шаг в направлении их фактической инкорпорации. Пока Киев отбивался от необходимости признать ряд территорий Донбасса оккупированными РФ и пытался жонглировать тезисом об "эффективном контроле" Москвы с оглядкой на никарагуанский прецедент, Кремль просто обратился к обкатанным схемам.

Раздача паспортов ЛДНР российским наемникам и кадровым военным - по упрощенной, разумеется, процедуре, благо "оборона республики" такую возможность дает - резко увеличит число коренных донецких бурятов и псковитян, искренне не желающих подчиняться "киевской хунте". Кстати, если не большинство, то значительное количество российских "миротворцев" в ПМР имеют по два паспорта. Карта двойного гражданства будет разыграна с максимальной пользой и здесь. Чем это чревато, легко понять, если вспомнить, что к началу российской кампании против Грузии 90% жителей Абхазии имели российские паспорта. Вот что такое "эффективный контроль", когда за дело берется Кремль. И контроль этот, как мы помним благодаря любезным пояснениям МИДа, от оккупации отличается целым рядом нюансов.

После этого можно вполне безболезненно соглашаться на выполнение хоть всех условий Минских соглашений сразу: с этого момента конфликт будет в полной мере гражданским и внутриукраинским. Конечно, Украина не признает, скажем, дээнеровских ксив, но проблема экстрадиции счастливых обладателей донецко-российского гражданства гарантированно станет для нее большой головной болью. А вопрос международного санкционного давления на Россию при таком раскладе может оказаться куда более спорным, чем сейчас. А вот соблазнительная мысль делегировать ей роль миротворца вполне может овладеть умами западных партнеров. Тем более что, как показала Мюнхенская конференция по безопасности, Украина начала выпадать из числа приоритетных проблем.