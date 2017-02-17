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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Заметки с пресс-конференции: Дональд Трамп сорвался с цепи

08:14 17.02.2017 |

Мир

 Энтони Зуркер, Би-би-си

Насколько известно, Дональд Трамп пришел в Овальный кабинет в четверг утром и заявил, что хочет провести пресс-конференцию. В тот же день.

И именно это он и сделал. И как!

Официально, президент хотел сообщить прессе, кого он хочет назначить на пост министра труда. Но было бы сложно назвать эту пресс-конференцию обычной или рутинной.

Номинанта - Александра Акосты - в зале не было. Что, наверное, к лучшему, так как про него быстро забыли, и 76-минутная пресс-конференция сразу же превратилась в нечто, напоминающие матч по регби без каких бы то ни было правил.

Можно забыть о том, что традиционно Белый дом общается с журналистами весьма сдержанно и дисциплинированно.

Вместо этого перед нами предстал Трамп во всем своем трампизме.

Именно спонтанные, импровизированные заявления помогли ему одержать верх над всеми соперниками и стать президентом.

Так что не удивительно, что он решил прибегнуть к тому же методу для того, чтобы дать новый толчок своему президентству, которому всего четыре недели (!) от роду.

Дональда Трампа спустили с цепи, и ему это, судя по всему, очень понравилось.

"Утечки информации стопроцентно реальны; но эти новости - фейковые"

 


Пресс-конференция в четверг превратилась в очередной раунд матча между Дональдом Трампом и прессой.

Трамп назвал журналистов крупных изданий голосом "порочной системы" групп влияния, которой он пытается протистоять. Для его сторонников эти слова - то же, что валерьянка для котов. Кроме того, таким образом он защищает себя от цунами негативных новостных историй.

Когда его неоднократно попросили прокомментировать все еще развивающийся скандал вокруг его - уже бывшего - советника по национальной безопасности Майкла Флинна, связей Флинна с Россией и того, как Белый дом отреагировал на эту информацию, президент сначала пытался отвечать на вопросы, но затем стал обвинять "бессовестных" журналистов, которые должны "стыдиться" своих ошибочных репортажей, основанных на незаконных утечках информации. (Да, Трамп не заметил логического противоречия в этом заявлении).

Он обвинил журналистов New York Times и Wall Street Journal в том, что те не связались с ним лично до того, как были опубликованы их статьи, очевидно думая, что у каждого журналиста есть номер его личного мобильного телефона.

Он даже умудрился заняться троллингом во время пресс-конференции, сказав репортеру Си-эн-эн, что его компания "могла быть лучше, если бы изменилась".

"Я начал сегодня с того, что честная пресса важна для народа, - продолжил Дональд Трамп. - Народ вам больше не верит. Может быть, я имею к этому отношение. Я не знаю. Но они вам не верят".

За все время пресс-конференции Трампу было приятнее всего спорить с очевидно критически относящимися к нему журналистами по поводу честности и правдивости прессы. И это не случайно. Хотя сами журналисты более чем серьезно относятся к своей профессии, для широкой публики это похоже на разглядывание своего собственного пупа.

Каждая минута, потраченная на дебаты о нейтральности и правдивости прессы, шла на пользу президенту.

"Самая большая победа в коллегии выборщиков со времен Рейгана"

 


У Дональда Трампа есть привычка делать заявления, которые - как бы помягче выразиться - порой имеют лишь отдаленное отношение к реальности. Дабы избежать критики, он часто сопровождает подобные заявления словами "Я слышал", "Люди говорят", или даже "Мне кажется".

Именно это и произошло, когда он снова вернулся к вопросу о размерах его победы в коллегии выборщиков (а эта часть его выступления была подготовлена заранее), заявив, что после Рейгана такой масштабной победой не заручился никто.

Но Трампу стал противоречить корреспондент Эн-би-си Питер Александер, напомнив ему, что и Билл Клинтон, и Барак Обама заручились более значительной победой в коллегии выборщиков.

Трамп на это ответил, что он имел в виду лишь президентов-республиканцев.

Питер Александер не сдавался; он заметил, что у Джорджа Буша-старшего также были более внушительные цифры.

"Почему американцы должны вам доверять, когда вы заявляете, что им преподносят фейковую информацию, и одновременно с этим распространяете информацию, которая не соответствует действительности?" - спросил он.

Трамп ответил, что ему "дали" эту информацию, и что он ее "где-то видел", после чего повторил, что ему удалось одержать "очень внушительную победу", с чем никто не спорил.

Президент Трамп, так же и как кандидат в президенты Трамп, не обращает никакого внимания на фактчекеров - на людей, проверяющих, соответствуют ли действительности его заявления, так как он стремительно передвигается от обсуждения одной темы к другой, и пресса просто не может его догнать.

Но в четверг, по крайней мере на короткий миг, она его догнала.

Трампа критиковали за то, что во время последних подходов к журналистам он давал слово только представителям дружественных консервативных изданий - например, Townhall, Daily Caller и Newsmax, а не крупных медиакорпораций.

В четверг он отошел от этой традиции. Результатом стала самая необычная пресс-конференция в истории Белого дома.

 

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28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

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