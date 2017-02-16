"Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия в Украине", - приводят СМИ слова Р.Тиллерсона по окончании встречи с российским коллегой.
По их данным, госсекретарь при этом выразил готовность работать с Россией в тех случаях, когда это будет выгодно США.
"Как я ясно дал понять во время слушаний по утверждению моей кандидатуры в сенате, США рассмотрят возможность работы с Россией в тех сферах, где это может принести пользу американскому народу", - отметил госсекретарь США.
"В тех же случаях, где наши позиции не совпадают, США будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - добавил он.