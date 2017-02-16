Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву соблюдать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, передали западные СМИ.

"Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия в Украине", - приводят СМИ слова Р.Тиллерсона по окончании встречи с российским коллегой.

По их данным, госсекретарь при этом выразил готовность работать с Россией в тех случаях, когда это будет выгодно США.

"Как я ясно дал понять во время слушаний по утверждению моей кандидатуры в сенате, США рассмотрят возможность работы с Россией в тех сферах, где это может принести пользу американскому народу", - отметил госсекретарь США.

"В тех же случаях, где наши позиции не совпадают, США будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - добавил он.