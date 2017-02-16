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Топливно-энергетический комплекс
Глава Пентагона Мэттис: США будут говорить с Москвой с позиции силы
08:10 16.02.2017 |
Вашингтон рассчитывает на улучшение отношений с Россией, однако не намерен отказываться от подхода, предполагающего диалог с ней с позиции силы. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, 15 февраля.
"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой. В то же время мы реалистичны в своих ожиданиях и прикладываем все усилия, чтобы наши дипломаты вели переговоры (с Россией. - Ред.) с позиции силы", - цитирует главу оборонного ведомства США агентство Bloomberg.
Джеймс Мэттис предупредил, что Вашингтон не откажется от защиты ценностей Североатлантического альянса и не позволит РФ "своими действиями" заявлять о себе громче, чем остальные игроки на международной арене.
НАТО должна считаться с новой "политической реальностью" в США
Вместе с тем новый руководитель Пентагона использовал свою первую встречу с министрами обороны стран Североатлантического альянса, чтобы напомнить о намерении Вашингтона сократить его приверженность поддержанию безопасности Европы, если союзники не увеличат свои военные расходы в рамках бюджета НАТО.
США "будут выполнять свои обязательства, однако если ваши страны не хотят, чтобы Америка ограничила свою приверженность альянсу, каждая из ваших столиц должна продемонстрировать поддержку нашей общей обороны", подчеркнул он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что Мэттис послал очень четкий сигнал о необходимости справедливого распределения финансового бремени между государствами-членами организации с учетом новой "политической реальности в США".
В настоящий момент лишь пять из 28 членов альянса - США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша - довели объем своих отчислений на оборону до 2 процентов ВВП, напоминает Bloomberg.
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|Глава Пентагона Мэттис: США будут говорить с Москвой с позиции силы
"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой. В то же время мы реалистичны в своих ожиданиях и прикладываем все усилия, чтобы наши дипломаты вели переговоры с позиции силы", - цитирует главу оборонного ведомства США агентство Bloomberg.
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