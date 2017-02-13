"Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд", - заявила сегодня Тимошенко. При этом она попытается доказать, что для внесения такого постановления не требуется наличие 150 подписей народных депутатов. Мол, речь шла об отставке лишь премьер-министра, а не всего состава правительства, а для этого подписи не нужны. И это при том, что даже дети могут прочесть в Конституции: "отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой Украины резолюции недоверия Кабинету Министров Украины имеют следствием отставку всего состава Кабинета Министров Украины...". Проще говоря, если бы в аппарате Рады вовремя не поймали за руку хитрых "батькивщинцев", то рисковали бы из-за служебного разгильдяйства пойти под суд.

Кратко напомним, вокруг чего ведутся баталии. В пятницу, когда сессионный зал парламента почти опустел, из-за чего председательствующий закрыл заседание, народные депутаты от "Батькивщины" попытались зарегистрировать постановление об утрате действия постановления Верховной Рады об утверждении программы действий правительства. То есть, не об отставке Гройсмана, а об утрате силы постановления от 14 апреля 2016 года. Таким завуалированным способом, очевидно, и пытались протолкнуть документ. Мало того, что до середины апреля действует летний иммунитет, данный парламентом правительству, так еще и под постановлением Тимошенко и ее соратников не оказалось необходимых 150 подписей. И вот теперь Юлия Владимировна обвиняет в антиконституционных действиях руководство ВР и парламентских аппаратчиков и угрожает судом. Который она прогнозируемо проиграет, но сам факт обращения в суд ей нужен для поддержания темы на слуху. Это как с судебными заседаниями по тарифам - Тимошенко или кто-то из ее соратников приходили на заседания, а потом заявляли, что "продажные судьи" принимают неправильные, с точки зрения оппозиционеров, решение.

Depo.uа уже отмечал бесперспективность очередной попытки Тимошенко раскачать ситуацию для досрочных выборов парламента. Сейчас добавим, - это худшая из всех попыток. Она не только технологически слабая, ведь ничего, кроме личных выпадов и оскорблений вечной оппозиционерки в адрес Гройсмана, у Тимошенко нет. Цифры и экономические показатели говорят против нее. Но худшее для "Батькивщины" даже не это, а время, выбранное для атаки на правительство: инициированное Россией обострение на фронте, блокада железнодорожных путей в зоне АТО, политические "землетрясения" в странах-партнерах Украины. Как говорил киношный персонаж: "Меня терзают смутные сомнения". Мы не об "агентах Кремля", а о странных совпадениях.

История с неудачной попыткой зарегистрировать скандальное постановление и весь дальнейший спектакль оппозиционеров вокруг этого свидетельствует о том, что эксперты указывали еще в 2014-м: Тимошенко так жаждет власти, что не замечает новых реалий, она "погрязла" в прошлом, где политические интриги давали ей возможность вечно быть в тренде. Сегодня перед страной и обществом стоят куда более острые вызовы, чем политическая борьба внутри элит и рейтинги, которые легко зарабатываются на социальном популизме. К сожалению, Юлия Владимировна не замечает, что общество устало от интриг и интриганов.