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Тимошенко начала третью провальную войну
21:00 10.02.2017 |
Отовсюду я слышу слова представителей "Батькивщины", что они зарегистрировали постановление об увольнении Гройсмана. Так вот, постановление не зарегистрировано, а главная вина Гройсмана - увеличение зарплат бюджетникам
Хочу всех проинформировать, что Тимошенко пробовала зарегистрировать постановление, которое отменяет постановление об утверждении программы действий правительства (принятую в апреле прошлого года). Не об увольнении Гройсмана, а именно об отмене прежнего постановления. О том, что это неконституционно, я молчу. О том, что это ломает вообще любую юридическую логику работы правительства, можно тоже не говорить.
Постановление не зарегистрировали. Сейчас мы будем часами выслушивать истории об узурпации власти и уничтожении экономики.
Почему именно сейчас? Ответ очень прост - Тимошенко начинает свой, третий за год, крестовый поход на перевыборы. Сначала, были субсидии. Когда они сработали, начался шатун, на который не смогли собрать людей. Сейчас, новая история - отставка Гройсмана, потому что увеличена зарплата до 3200, а это по логике ЮВТ, убивает простых людей, которые вынуждены получать больше.
Эта попытка, как и все предыдущие, закончится ничем. Почему? Да потому, что у Тимошенко нет структур, и главное - рейтинг недоверия к ней в три с половиной раза выше рейтинга доверия.
Одним словом, запасайтесь попкорном и слушайте одно и то же, на протяжении последующих недель.
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