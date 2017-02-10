Отовсюду я слышу слова представителей "Батькивщины", что они зарегистрировали постановление об увольнении Гройсмана. Так вот, постановление не зарегистрировано, а главная вина Гройсмана - увеличение зарплат бюджетникам

Хочу всех проинформировать, что Тимошенко пробовала зарегистрировать постановление, которое отменяет постановление об утверждении программы действий правительства (принятую в апреле прошлого года). Не об увольнении Гройсмана, а именно об отмене прежнего постановления. О том, что это неконституционно, я молчу. О том, что это ломает вообще любую юридическую логику работы правительства, можно тоже не говорить.

Постановление не зарегистрировали. Сейчас мы будем часами выслушивать истории об узурпации власти и уничтожении экономики.

Почему именно сейчас? Ответ очень прост - Тимошенко начинает свой, третий за год, крестовый поход на перевыборы. Сначала, были субсидии. Когда они сработали, начался шатун, на который не смогли собрать людей. Сейчас, новая история - отставка Гройсмана, потому что увеличена зарплата до 3200, а это по логике ЮВТ, убивает простых людей, которые вынуждены получать больше.

Эта попытка, как и все предыдущие, закончится ничем. Почему? Да потому, что у Тимошенко нет структур, и главное - рейтинг недоверия к ней в три с половиной раза выше рейтинга доверия.

Одним словом, запасайтесь попкорном и слушайте одно и то же, на протяжении последующих недель.

