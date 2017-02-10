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Топливно-энергетический комплекс
$1 млрд МВФ на подходе – стали известны новые условия для выделения средств
16:33 10.02.2017 |
Украина и Международный валютный фонд вышли на финишную прямую по подготовке новой редакции меморандума, который должен быть утвержден Советом директоров МВФ для выделения очередного транша кредита по программе EFF в размере $1 млрд. Основной тормозящий процедуру подготовки документа вопрос решен - пенсионный возраст в Украине поднимать не будут. Правда, не исключено, что может увеличиться пенсионный стаж до 35 лет. Українським Новинам стали известны результаты последних договоренностей правительства Украины и МВФ. Бюджетников и госслужащих ждет сокращение, цена украинского газа для Нафтогаза увеличится до уровня импортной, налоговая служба получит доступ к банковским счетам, переговоры по реструктуризации долгов бывших акционеров Приватбанка в 140 млрд гривен будет вести международная компания. Также ожидается монетизация субсидий и ужесточение условий для их начисления.
Переговоры с Международным валютным фондом в январе застопорились из-за расхождений по поводу концепции и сроков проведения пенсионной реформы. В начале дискуссии о пересмотре меморандума о сотрудничестве для получения очередного, четвертого транша кредита по программе EFF в размере 1 млрд долларов, кредитор категорически настаивал на повышении пенсионного возраста. Правительство Украины также категорически выступало против.
Однако и глава Нацбанка Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк наперебой заявляли, что переговоры практически на завершающей стадии и вопрос о выделении 1 млрд долларов "вот-вот" будет вынесен на заседание совета директоров МВФ. Ситуация один в один начинала походить на прошлогоднюю. Тогда тоже в январе от украинской стороны звучали заявления о том, что все вопросы с МВФ практически решены и выделение тогда еще третьего транша, также в 1 млрд долларов ожидается в ближайшее время. Тогда об этом заявил Президент Петр Порошенко после встречи с главой МВФ Кристин Лагард. Однако все затянулось на 9 месяцев - деньги выделили лишь в сентябре.
Настойчивость МВФ сейчас вполне объяснима - в прошлом году Молдова и Беларусь приняли решение о повышении пенсионного возраста, и тоже по требованию фонда.
"Представьте, если они (МВФ - ред.) согласятся с тем, что в Украине этого делать не надо. Что им скажут другие?", - отметил Министр социальной политики Андрей Рева в начале февраля общаясь с журналистами.
Однако этот раз, похоже, повтора ситуации 2016 года все-таки не будет. По словам Ревы, украинская сторона предложила МВФ альтернативный вариант реформы, который с экономической точки зрения более целесообразен и не предполагает повышения возраста для выхода на пенсию.
"Если кредитора интересует возвращение денег, то мы должны посмотреть на экономическую целесообразность меры. Если у них есть замечания, они должны их изложить. Но они говорят, все равно повышайте", - заявил Рева.
Страховой стаж, по мнению Ревы, может быть увеличен с 15 лет до 35 лет.
"Я думаю, 30 и 35 лет будет достаточно", - заявил Рева в комментарии журналистам.
При этом он отметил, что доля стажа после 2000 года, когда он начал учитываться в базах данных, будет постепенно увеличиваться, поскольку сложно проверить уплату пенсионных взносов до 2000 года.
"Он (потенциальный пенсионер), говорит, вот я работал и у меня хватит стажа. А может он себе там нарисовал в трудовой книжке? Тяжело проверить. Поэтому мы берем долю персонифицированного стажа, и постепенно его увеличиваем пока не будет 35 лет для всех", - сказал Рева.
Позже Українським Новинам стало известно, что Фонд рассматривает возможность заменить требование о повышении пенсионного возраста увеличением стажа, необходимого для выхода на пенсию.
9 февраля представитель МВФ фактически подтвердил эту информацию.
"Власти согласились с необходимостью пенсионной реформы, чтоб обеспечить лучшие пенсии и снизить бюджет Пенсионного фонда, чтоб пенсионная реформа была понятнее, прозрачнее. Один из способов достижения цели - увеличение пенсионного возраста или пенсионного стажа", - заявил представитель МВФ Джерри Райс.
По его словам, объединенный доклад по третьему пересмотру программы EFF, а также доклад по экономической ситуации в Украине может быть представлен на заседании Совета директоров в ближайшее время.
"Мы полагаем, что представление доклада и заседание совета (по Украине) пройдет скоро", - сказал Райс.
Как условия по пенсионной реформе будут изложены в меморандуме, пока не совсем понятно. Несколько источников агентства, знакомые с процессом подготовки документа, рассказали, что в документе в итоге не будет особой конкретики по реализации реформы.
"По пенсионной реформе будут общие фразы без какой-то особой конкретизации процесса", - заявил один из собеседников.
Не будет зафиксирован и новый срок страхового стажа. При этом, законодательная база для реформы должна быть утверждена до конца апреля. Как сообщало агентство, ранее срок ограничивался концом марта.
Также, в контексте проведения пенсионной реформы планируется отмена солидарной пенсионной системы и всех без исключения специальных пенсий, а также в перспективе включение бюджета Пенсионного фонда в государственный бюджет.
Кроме пенсионной реформы, по последним данным, полученным агентством, в ходе переговоров согласован еще ряд вопросов. В частности, условие об отмене упрощенной систему налогообложения удалось изменить. С 1 января 2018 года ее не отменят, но существенно ужесточат.
Обязательства по отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения избежать не удалось. Законодательная база по обороту земли и отмена моратория на ее продажу должна быть принята до 1 апреля.
Напомним, что на днях министр финансов Александр Данилюк сообщил, что сроки по выполнению этого условия перенесены на конец мая.
По энергетической теме согласован вопрос об отмене с апреля системы рассрочки платежей населения за жилищно-коммунальные услуги.
Также Украина обязалась, и уже выполнила обещание по снижению норм потребления газа для предоставления субсидий населению. При этом, должно быть принято решение о введении монетизации субсидий с 1 февраля 2017 года для коммунальных предприятий.
Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны уже в ближайшее время. Также, могут быть ужесточены условия для начисления субсидий. Нормы потребления газа для компенсации затрат договорено снизить с 5,5 куб. м на 1 кв. м до 5 куб. м, в месяц отопительного сезона. Соответствующее решение уже принято Кабинетом министров. Изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года.
Правительство в ближайшее время должно будет принять решение об автоматическом пересмотре цены газа для населения, в соответствии с импортной ценой, однако этот механизм предлагается ввести в действие осенью.
Согласно договоренности до 1 апреля цена отечественного газа, который НАК "Нафтогаз Украина" закупает у копании "Укргаздобычи" должна быть повышена до уровня импортной. На сегодняшний день, "Нафтогаз" закупает газ украинской добычи у компании по 4, 849 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, цена импорта - около $ 220 (порядка 6 тыс. гривен).
Бюджетных работников и госслужащих ждет сокращение уже в текущем году. Правда процент сокращения в меморандуме прописан не будет, хотя ранее МВФ предлагал уменьшить число бюджетников на 4%, гослужащих - на 5% уже в 2017 году, а до завершения программы сотрудничества, то есть до 2019 года, довести сокращение до 10%.
Пока не завершена дискуссия о создании антикоррупционного суда по предложению МВФ. Украина предлагает создать не суд, а судебную палату. Сроки для создания законодательной базы для создания такого органа Киев предлагает перенести с апреля на июнь.
Украина также согласилась отказаться от создания экспортно-кредитного агентства и индустриальных парков, которые планировалось создать для поддержки экспорта.
Согласован вопрос о создании финансовой полиции согласно законопроекту, подготовленному Министерством финансов. Правда, документ еще должен быть еще доработан.
Также согласован вопрос об изменении модели корпоративного управления государственными банками. Из 7 членов наблюдательных советов банков 5 должны быть независимыми, отобранными по конкурсу и по одному члену от Президента и правительства.
Право на ведение переговоров по реструктуризации кредитного портфеля бывших акционеров Приватбанка в 140 млрд гривен, согласно предложению МВФ, правление банка должно будет предоставить международной компании по управлению активами. Условие должно быть выполнено до апреля.
Также, с декабря 2017 года Государственной фискальной службе может быть открыт доступ к банковский счетам. Этот вопрос уже согласован.
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