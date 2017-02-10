Первый день действия новых требований к валютной позиции банков завершился подорожанием доллара на 18 копеек: 9 февраля межбанк финишировал в рамках 27,02-27,10 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И финансисты не скрывали, что именно вчерашнее нововведение Нацбанка (по пятикратному увеличению валютной позиции банков до 0,5% регулятивного капитала) спровоцировало девальвацию гривни.

"Небольшой рост спроса на валюту можно связать со вступлением в силу постановления №7, но как мы смогли убедиться, кардинальных изменений это не вызвало", - отметил Куринной.

С ним согласились и остальные коллеги.

"Межбанк открылся ростом котировок к 27,05-27,15 грн./$, поскольку участники рынка не исключали укрепления курса доллара на фоне активизации спроса на валюту со стороны банков, которым Нацбанк вчера разрешил покупать на собственную позицию в пять раз больше валюты. Однако валюты сегодня хватило всем, и котировки плавно пошли вниз к 27,00-27,05 грн./$. К обеду курс остановился на уровнях 26,99-27,03 грн./$, а во второй половине дня спрос на валюту оживился и курс отскочил вверх", - рассказал заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.

Валютное предложение сократилось достаточно существенно: со вчерашних $297,72 млн. до $217,36 млн.

"Сегодня почти не продавались металлурги. Рынок долларом активнее всего снабжали аграрии", - объяснил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Из числа продавцов доллара в четверг выделяли Райффайзен Банк Аваль и Приватбанк, а из покупателей ING Bank, Креди Агриколь Банк и ВТБ Банк.

Несмотря на небольшие объемы межбанка, казначеи отмечали активность валютной торговли.

"Банки решили сразу использовать полученную возможность и пополнили ряды покупателей валюты. Часть из них покупает валюту для пополнения собственных запасов, часть для арбитража на безналичном рынке, другие - для перепродажи на наличном рынке. Таким образом, расширились возможности перелива валюты с межбанковского на наличный рынок, в результате чего маржа между курсами на этих рынках может сократиться", - отметил Игорь Гах.

Со временем в доллар будет перекладываться и часть гривни, освобождающейся из резервов банков.

"В начале месяца у банков освобождаются средства, которые теперь могут вкладываться в валюту. Раньше финучреждения вряд ли позволят себе крупные вложения в доллар из-за нехватки ресурса", - отметил Юрий Гриненко.

Финансистов очень порадовало разрешение Нацбанка в пять раз увеличить их возможности по покупке валюты. Ведь банки больше не будут так часто нарушать норматив валютной позиции только из-за того, что не успели в конце дня сбыть партию долларов. Кстати, Нацбанк от этого проиграет: именно он обычно скупал у банков остатки валюты, чтобы те выполнили злосчастный норматив, и пополнял свои золотовалютные резервы. Теперь же чиновники не смогут так же часто "пылесосить" межбанковский рынок.

Для межбанка новые правила выльются в подорожание доллара. Хотя и небольшое.

"Постановление однозначно расширит возможности банков по проведению валютных операций. В первые дни мы скорее всего увидим некоторый рост спроса на доллар, поскольку банки будут закрывать собственные короткие позиции. При том общая сумма, которую все банки могут одномоментно купить на позицию, хоть и выросла в 5 раз, не столь существенна, чтобы критичным образом влиять на курс. А в долгосрочной перспективе смягчение ограничений позволит несколько сглаживать колебания скачков курса, так как позволит банкам увеличить сумму операций с клиентами за счет собственной позиции, а также активизировать форвардные операции. Также мы ожидаем, что банки смогут продавать на наличном рынке валюту, купленную на межбанковском рынке, что сблизит котировки наличного рынка и межбанка", - подчеркнул Игорь Гах.

Банки смогут активнее скупать наличный доллар, и серьезнее конкурировать на черном рынке с нелегальными менялами.

На 10 февраля финансисты дают разные прогнозы.

"Мы ждем, что курс останется в диапазоне 27,0-27,10 грн./$", - сказал Олег Куринной. Ровно такую оценку выдал и Игорь Гах.

А вот Юрий Гриненко допускает подорожание доллара до 27,20-27,25 грн./$.

"Это может быть временный эффект. Уже с середины следующей недели экспортеры станут активнее продавать доллар, чтобы успеть до 17 февраля заплатить налог на прибыль предприятий за четвертый квартал 2016 года. Потому стоит ожидать укрепления гривни ниже отметки 27 грн./$", - при этом сказал он.

В тоже время финансисты не ждут пока крупных потрясений на наличном рынке, который сохраняет стабильность несмотря на подорожание доллара на межбанке.

"9 февраля наличный доллар закрепился на отметке 27,45-27,55 грн./$, где без особых колебаний держался на протяжении дня", - заключил Игорь Гах.