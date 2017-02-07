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Из-за национализации Приватбанка, НБУ изменил принцип разделения банков по группам
11:43 07.02.2017 |
Национальный банк изменил принцип разделения банков по группам.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передают Українські Новини.
"Из-за национализации Приватбанка мы изменили подход к разделению банков. Если у нас раньше было 4 группы: государственные, с инкапиталом и частные делили на 2 группы по активам, то теперь у нас будут государственные, частные иностранные и отдельно Приватбанк", - сказал он.
Ранее Национальный банк разделил банки на 4 группы по новым критериям в 2016 году.
Были предусмотрены следующие группы: банки с государственной долей (в которых государство владеет долей более 75%); банки иностранных банковских групп (банки, владельцами контрольных пакетов акций которых являются иностранные банковские учреждения); группа 1 (банки, доля активов которых более 0,5% активов банковской системы); группа 2 (банки, доля активов которых менее 0,5% активов банковской системы).
Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ делил банки на 4 группы по объему активов: крупнейшие, крупные, средние и небольшие.
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