Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о переносе сроков подготовки законопроекта о земельной реформе с марта на конец мая текущего года.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Нужно подготовить законопроект и подать его до конца мая", - сказал Данилюк.

Министр также отметил, что параллельно с законопроектом должна быть подготовлена и нормативная база для его применения.

Как сообщали Українські Новини, ранее в первоначальном варианте меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ предлагалось подготовить законодательную базу о проведении земельной реформы до конца марта.