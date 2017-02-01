Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"В проекте меморандума с МВФ сейчас записан май 2017 года", - отметил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что точные сроки имплементации закона, также как и архитектура земельной реформы остаются на усмотрении украинской стороны и никаких условий к этим составляющим не выдвигалось.

Как сообщали Українськи новини, проведение земельной реформы является одним из обязательных условий кредитования МВФ. В первоначальном варианте изменений к меморандуму сотрудничества с МВФ законодательная база для земельной реформы должна была быть принята до конца марта.

Более детально о переговорах по выделению Украине очередного транша кредита МВФ в размере 1 млрд долларов читайте в материале "Сроки выделения $1 млрд транша МВФ переносятся. Переговоры затормозились".

Тем временем МВФ не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша.