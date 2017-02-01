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Топливно-энергетический комплекс
Переговоры с МВФ: в Украине отложили старт земельной реформы
07:46 01.02.2017 |
Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
"В проекте меморандума с МВФ сейчас записан май 2017 года", - отметил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что точные сроки имплементации закона, также как и архитектура земельной реформы остаются на усмотрении украинской стороны и никаких условий к этим составляющим не выдвигалось.
Как сообщали Українськи новини, проведение земельной реформы является одним из обязательных условий кредитования МВФ. В первоначальном варианте изменений к меморандуму сотрудничества с МВФ законодательная база для земельной реформы должна была быть принята до конца марта.
Более детально о переговорах по выделению Украине очередного транша кредита МВФ в размере 1 млрд долларов читайте в материале "Сроки выделения $1 млрд транша МВФ переносятся. Переговоры затормозились".
Тем временем МВФ не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша.
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Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
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