Юрий Вишневский, Деловая столица



Свои требования к Украине Кремль озвучивает не только через собственных представителей или марионеток из ОРДЛО. Еще у него есть "Оппоблок", который во время российских обстрелов Авдеевки усиленно демонстрировал свою прокремлевскую позицию.

Срочно принять закон об амнистии

Например, Нестор Шуфрич, сохраняющий тесную связь с Виктором Медведчуком, в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24" поведал россиянам, что в эскалации конфликта виновата Украина. "Власть спекулирует на теме войны, не заинтересована в мирном урегулировании и будет саботировать Минские соглашения", - заявил Шуфрич с опухшим и перепуганным лицом. Он абсолютно ничего не сказал о том, что оккупанты на Донбассе ведут огонь не только по позициям украинских военных, но и по жилым домам. Вместо этого он патетически воскликнул, что нужно "сделать все", чтобы заставить украинскую власть выполнить обязательства по Минским соглашениям.

На следующий день пресс-служба Шуфрича распространила его заявление, в котором он призвал Украину к односторонним уступкам. "Считаю эскалацию под Авдеевкой, Ясиноватой и в Донецке прямым следствием саботирования выполнения Минских соглашений. И основную вину в этом возлагаю на украинскую власть - она не в состоянии принять ряд законов, которые обязалась обеспечить, подписывая Минские соглашения. Безусловно, вопрос безопасности - это вопрос №1. Но, не приняв законы, выписанные в Минских соглашениях, мы никогда не узнаем, может ли вторая сторона обеспечить безопасность их реализации или нет".

Минск-2 был заключен почти два года назад, но Шуфрич оставляет загадкой, почему именно сейчас российские оккупанты начали обстреливать Авдеевку, чтобы добиться от Украины принятия законов, упомянутых в Минских соглашениях. Зато он четко транслировал кремлевское требование: "Нам не избежать закона про амнистию", - и даже объяснил, почему нужен именно этот закон: "Чтобы с людьми вести диалог, надо дать им возможность вернуться в правовое поле". То есть, по мнению Кремля, транслируемому Шуфричем, Киев обязан пойти на прямой диалог с марионеточными режимами в ОРДЛО и ради этого должен принять закон об амнистии. Оккупанты стали обстреливать Авдеевку именно для того, чтобы вынудить Украину согласиться с этим требованием.

Уволить Вятровича

Сопредседатель фракции "Оппоблока" Александр Вилкул, представляющий интересы Рината Ахметова, во время обстрелов Авдеевки внес в парламент законопроект, направленный персонально против председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, к которому в Кремле питают ярую ненависть. Вилкул предложил Верховной Раде признать работу Вятровича неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением об увольнении Вятровича.

В пояснительной записке Вилкул выдвинул претензию прежде всего к инициативе УИНП о пересмотре перечня выходных дней. Вятрович специально подчеркнул, что дни, которые предложено изъять из списка выходных, останутся праздниками. "Предлагается отменить выходной, а не отмечание Международного женского дня. Также - выходные 1-2 мая. Выходным становится 8 мая (День памяти и примирения, синхронно с Европой). 9-е - День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется Государственным праздником, но не выходным днем", - объяснил глава УИНП. Но это не помешало Вилкулу лгать о том, будто власть хочет отменить празднование Дня победы.

"Последняя инициатива властей - отменить празднование 1 и 9 мая, 8 марта", - заявляет Вилкул и утверждает, что такие действия "направлены не на сохранение, а на стирание исторической памяти наших граждан. Мы требуем от СБУ провести проверку деятельности УИНП, ведущей к возмущению общества и угрожающей национальной безопасности. Предложение отменить празднование Великой победы нашего народа в борьбе с фашизмом - это дискредитация лучших страниц истории Украины, которой мы все гордимся. За Победу заплачены миллионы жизней наших отцов и дедов, только благодаря ей сегодня существует Украина".

Кремлю очень нужно устроить 9 мая в Украине побольше митингов с колорадскими ленточками. И Вилкул старательно лжет, что Украина "сегодня существует" "только благодаря" победе 1945-го, словно нет никакой войны на Донбассе и украинским воинам не приходится жертвовать жизнью, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

Заплатить вместо России за последствия войны

Наталия Королевская, которую тоже связывают с Ахметовым, как раз тогда, когда оккупанты начали обстреливать жилые дома в Авдеевке, внесла в парламент законопроект "О возмещении убытков, причиненных жилью населения во время проведения антитеррористической операции". В соавторы она взяла своих соучастников по "Оппоблоку" Юрия Солода и Юрия Павленко.

В проекте нет ни слова о российской агрессии. В пояснительной записке - тоже. Вместо этого Королевская говорит там о необходимости "решить массовую проблему жителей Востока Украины - возмещение убытков, причиненных их частному жилью вследствие проведения антитеррористической операции". Если верить Королевской, то и сейчас, когда оккупанты подвергают обстрелам жилые дома в Авдеевке и Марьинке, все разрушения возникают "вследствие проведения АТО".

В конце прошлого года министр юстиции Павел Петренко сообщил, что в Европейском суде по правам человека сейчас есть большой блок кейсов по искам украинских граждан к Российской Федерации. "Таких дел более трех тысяч, и это количество увеличивается, так как Министерство юстиции запустило специальный проект по системной бесплатной правовой помощи. Мы помогаем украинским гражданам, в первую очередь это переселенцы из Донбасса и Крыма, подавать такие иски против России. Эти дела будут чуть быстрее рассматриваться, чем межгосударственные", - рассказал министр.

Естественно, Кремлю очень хочется, чтобы Украина взяла на себя вину за разрушения на Донбассе. Это очень сильно помогло бы России защититься от исков украинцев. И Королевская старается, чтобы украинские граждане, пострадавшие вследствие российской агрессии, проиграли в ЕСПЧ.

Навсегда прекратить сотрудничество с МВФ

Еще одна инициатива Королевской и Солода - законопроект, говорящий о необходимости референдума по вопросу о купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения. До проведения такого референдума депутаты из "Оппоблока" предлагают запретить внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Как известно, отмена моратория на продажу сельхозземель входит в число обязательств Украины перед МВФ. И Киев пообещал делать шаги в этом направлении. Поэтому предложение Королевской и Солода означает, по сути, навсегда закрыть перед Украиной возможность получать кредиты от МВФ и других международных финансовых организаций. Конечно, это резко снизило бы шансы украинской экономики выбраться из кризиса и значительно облегчило бы усилия Кремля уничтожить независимую Украину.