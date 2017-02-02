Бывшим "регионалам" уже не терпится встречать путинских "освободители" с караваями.

Позавчерашнее выступление в эфире российского пропагандистского канала "Россия 24" нардепа от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича в очередной раз наглядно продемонстрировало, что "пятая колонна" в Украине чувствует себя более чем комфортно. И позволяет себе в открытую выполнять функцию "говорящей головы" для российской избирательной системы. Вот и сейчас нардеп, который якобы представляет украинский законодательный орган, к восторгу всей "ватно"-российской аудитории обвинил украинские власти в саботаже Минских договоренностей и эскалации конфликта на Донбассе.

"Власти спекулируют на теме войны, и не заинтересованы в мирном урегулировании, и будут саботировать Минские соглашения. Я абсолютно уверен, что если украинские власти не заставят, а, к сожалению, оппозиция сегодня не в состоянии давить на украинские власти... но в сегодняшней ситуации мы должны сделать все, чтобы Украина выполнила свои соглашения", - заявил Шуфрич. Как говорят, бывших эсдеков не бывает. Если же серьезно, это заявление - повод заняться вопросом лишения депутатской неприкосновенности "вечного" нардепа.





Потанцевав под дудочку кремлевских политтехнологов, Шуфрич также серьезно подставил свою фракцию. Если в ближайшие часы глава "Оппоблока" Юрий Бойко, или кто-то другой из руководства публично не объявит о том, что партия не разделяет мнение Шуфрича и готова оперативно рассмотреть на фракции вопрос о его исключении из своих рядов, это будет значить, что заявление разделяет весь "Оппоблок". Если этого не произойдет, данная история могла бы стать поводом для начала Минюстом судебного запрета этой партии. Тем более, что причин для этого - более чем достаточно, а схема запрета политических партий уже эффективно апробирована на коммунистах и других откровенно прокремлевских проектах.

Впрочем, есть серьезное подозрение, что заявления от Бойко и Ко никто не дождется: "ватный" избиратель из юго-восточных областей, на которого отрабатывают бывшие "регионалы", наоборот, хотят слышать от разных шуфричей "Путин - приди!"...

Поэтому весьма вероятно, что в случае волны возмущения со стороны общественности (а то, что она будет - можно не сомневаться) "оппоблоковцы", наоборот, будут защищать Шуфрича. Для этого хорошо подойдут всевозможные громкие обвинения властей в "уничтожении свободы слова" и борьбе властей с "инакомыслием". В лучшем случае, в "Оппоблоке" съедут с темы, отметив, что это - личное мнение Шуфрича. А тем временем прикормленные им эксперты в эфирах будут рассказывать, что болтливого нардепа в "Оппоблок" привел кум Путина Виктор Медведчук, который является членом переговорной группы в Минске со стороны Украины. Вот и получается, что все вопросы относительно Шуфрича - к властям.

Исходя из этого, было бы абсолютно логично, если бы СБУ немедленно возбудила уголовное дело против Шуфрича в связи с государственной изменой, после чего в кратчайшие сроки внесла представление о снятии его неприкосновенности.

Что же касается ситуации в "Оппоблоке", то представляется интересной позиция "ахметовской" части данной политсилы, о желании которой уйти из объединенного экс-"регионального" проекта давно ходят слухи в кулуарах Верховной Рады. Сейчас из-за обстрелов в Авдеевке у самого богатого человека Украины возникли серьезные проблемы: его Авдеевский коксохимический завод, на долю которого приходится около 23% производства доменного кокса в Украине, отключен от электричества. В результате этого, другие предприятия, входящие в ДТЭК, уже начали отключать домны. Это может иметь очень серьезные последствия для всей промышленной империи Ахметова на Востоке Украины.

Не исключено, что артиллерийские залпы пророссийских военных формирований по системе ЛЭП, которая ведет к Авдеевскому коксохиму, были организованы Кремлем намеренно. Как-никак, за почти три года войны это предприятие неофициально находилось в списке "неприкасаемых". Поэтому, весьма вероятно, что одна из главных задач "файр-шоу" состояла в том, чтобы Ахметов понес серьезные убытки и не думал спрыгивать с "Оппоблока".

Впрочем, как это ни парадоксально, это может получить обратный эффект. В течение многих лет в поведении "донецких" заметили интересную тенденцию: чем больше на них давят, тем быстрее они делают с точностью до наоборот.

Но вернемся к эфиру на "Россия 24". Кроме Шуфрича, там дали слово еще двум украинцам: политологу Олесе Яхно и художнику-провокатору Сергею Полякову. И хотя они в своих выступлениях, в принципе, защищали правильную украинскую позицию, совершенно непонятно, зачем они вообще согласились выступать на пропагандистском российском телеканале. Хотят популярности? Впрочем, кроме отвращения у украинцев, они не вызвали больше ничего...





