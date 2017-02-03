Новая администрация США впервые открыто подвергла критике действия России в связи с конфликтом на Украине. Вашингтон осуждает "агрессивные действия" РФ на востоке Украины, заявила в четверг, 2 февраля, новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления перед Советом Безопасности всемирной организации.

"Мы хотим улучшить отношения с Россией. Тем не менее, к сожалению, тяжелая ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения российских действий", - цитирует постпреда США агентство AFP. При этом она пообещала поддержку украинскому народу, который на протяжении почти трех лет страдает "от оккупации и военной интервенции со стороны России".

Хейли выразила уверенность в том, что американские санкции в отношении России останутся в силе, пока Москва не вернет Крым Украине. "Крым является частью Украины. Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркнула Никки Хейли.