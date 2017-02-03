Национализированный Приватбанк после формирования резервов оценивает убытки в 135 млрд гривен.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, передают Українські Новини.

"Банк после того, как сформировал резервы, имеет убытки прошлых периодов 135 млрд гривен. Астрономическая сумма. Наша задача - понемногу делать работу прибыльной", - сказал он.

Предполагается, что 2017 год банк закончил с прибылью.

Также Шлапак добавил, что банк планирует открытие 63 новых отделений и дисклокацию 100 уже работающих.

Также планируется увеличить количество POS-терминалов на 15% и выдать кредиты населению на 5,3 млрд гривен.

Кредитный портфель в ближайший период планируется увеличить на 10 млрд гривен (5 млрд гривен планируется выдать в виде кредитов МСБ, 5 млрд гривен - корпорациям).

Кроме того, планируется нарастить до 75% зарплатные проекты бюджетников в банке.

Как сообщали Українські Новини, 100% акций Приватбанка принадлежит государству.