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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сенат утвердил Рекса Тиллерсона главой Госдепартамента США

23:25 01.02.2017 |

Мир

 

Сенат США в среду, 1 февраля, утвердил Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепартамента. За его кандидатуру, предложенную новым президентом Дональдом Трампом, высказались 56 против 43 членов Сената.

64-летний бизнесмен более 40 лет проработал в нефтяном концерне ExxonMobil, в последние годы в качестве председателя его правления. Критики Тиллерсона считают, что деятельность как бизнесмена делает его уязвимым, а также может создать конфликт интересов.

Работая в ExxonMobil, Тиллерсон вел бизнес в том числе и с Россией, а также поддерживал тесные контакты с нынешним российским руководством. В 2013 году он был награжден российским Орденом Дружбы, который получил из рук президента РФ Владимира Путина.
По материалам: Deutsche Welle
 

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