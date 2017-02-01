Владислав Гирман, Деловая столица

В соседней Польше вновь вытащили на свет историю "агента Болека",бывшего президента и лидера "Солидарности" Леха Валенсы, о сотрудничестве с госбезопасностью Польской народной республики.

Активными участниками публичных обсуждений-осуждений являются представители провластной партии "Право и Справедливости", и, в первую очередь, ее глава, да и неформальный руководитель страны сегодня - Ярослав Качиньский.

Польский политикум и общество переживают продолжающуюся трансформацию взглядов в сторону более очевидного национализма. Ценности, традиции, вера, государство - стандартный набор. Недавняя коронация Иисуса Христа - тому подтверждение. Теперь сын Божий официально является польским монархом.

Двигателем, корректирующим мнение электората, естественно выступает ПиС. Партия Качиньского и Дуды последовательно наращивает свое присутствие, добиваясь внимания и симпатий. Одной из базисных платформ уже начавшейся предвыборной кампании и выступает национализм, который как писал накануне автор GazetaWyborcza Павел Вронский, несколько схож с украинским. Это, по его мнению, и провоцирует столкновение лбами Киева и Варшавы - конфликт на почве трактовки общей истории.

Качиньский, считает Вронский, хочет сегодня от Украины покаяния, когда мода на наше государство, собственно, на Революцию достоинства и войну с Россией, в Польше поутихла. Раньше он ездил в Киев, присутствовал на Евромайдане и, не морщась, произносил лозунг, на который ныне в Польше распространилось табу, - "Слава Украине! Героям слава!".

Такой разворот курса адвоката Украины в Европе на самом деле объясняется сугубо внутренней политикой в Польше. Рейтинги ПиС довольно высоки, но как любая политическая сила, исповедующая радикальные или нестандартные идеи, она может в любой момент серьезно "просесть". Взять, к примеру, "друга" Путина Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции от Соцпартии. После коррупционного скандала с выплатой зарплаты его супруге Пенелопе, которая занимала несуществующую вакансию, он потерял лидерство в соцопросах. Фийон уступил независимой "звезде французской политике" Эммануэлю Макрону.

В общем, когда рейтинги нужно удержать, а тем более - нарастить, необходимо сделать пугало. Это древний как мир прием создания внешнего врага. Одной России полякам не то чтобы мало, но ее агрессия - это давно известный, привычный факт. Он скучен. Он не цепляет избирателя так, чтобы обеспечить необходимый приток голосов. А вот если, грубо говоря, "врагом" станет друг - Украина, это уже очень хороший ход. И то, что в соседней стране все еще тепло относятся к украинцам, вроде как создает определенные риски для критиков Украины. Однако на самом деле такая игра на грани фола того стоит. Трамп уже доказал это на личном примере.

Но Украиной в ПиС решили не ограничиваться. Конечно же, одного внешнего врага явно недостаточно, поскольку еще нужно затмить конкурентов из либерального крыла. В такой стратегии оптимальным вариантом будет втоптать в грязь икону не только оппонентов, но и значительной части польского общества - Леха Валенсу. Особенно если учитывать тот факт, что Валенса и партия "Гражданская платформа" (главный конкурент Качиньского) осенью объявили о сотрудничестве ради победы на предстоящих парламентских выборах. Которые, напомним, состоятся в 2019 году.

Эпопея с "агентом Болеком" началась еще в прошлом году, когда в доме бывшего представителя власти ПНР, экс-премьера и экс-министра внутренних дел Чеслава Кищака нашли документы об агенте с таким позывным. Графологи, т.е. те, кто создают психологический портрет человека по почерку, Института национальной памяти Польши провели экспертизу и установили, что этим агентом якобы и был Валенса.

Согласно "железным" результатам такого исследования, будущий президент "Болек" с 1970-х, т.е. во время кровавого разгона участников забастовки в Гданьске, и до 1976 года был тайным агентом "гебистов". Прокурор Анджей Позорский на пресс-конференции в институте заявил, что лауреат Нобелевской премии мира был доносчиком и получал за это деньги. Хотя сделал "скидку" - назвал лидера "Солидарности" потерпевшим.

Валенса же заявлял ранее, что не сотрудничал с ГБ, а подписывал документы, которые должны были помочь сотруднику спецслужб, капитану Грачеку, бравшему "деньги для себя".

По сути, это продолжение, точнее - очередная актуализация факта раскола в "Солидарности". А предпосылки к нему наблюдались еще в 80-х, т.е. в момент создания этого профсоюзного движения, куда стремительно вступили к 1982 году до 10 миллионов польских работников. Тогда активные участники забастовок постепенно сформировали более радикальное и консервативное крыло - фундаменталисты требовали силового свержения коммунистической власти.

Ярослав Качиньский, отметим, вместе с покойным братом входили в "Солидарность" в качестве юристов и советников забастовочного комитета. Окончательный разрыв произошел уже в новом тысячелетии. "Право и справедливость" и "Гражданская платформа" (обе основаны в 2001 году) - происходят из "Солидарности". Первая, как известно, является правой, консервативно-католической, популистской партией, вторая - либеральная и проевропейская.

И сейчас происходит новый виток противостояния противоборствующих сил из самой "Солидарности". Компромат на Валенсу уже принес плоды. Польское общество разделилось на защитников "Болека" и его яростных критиков. В прессе Валенсу кто-то называет героем и нападает в ответ на Качиньского, а кто-то подключился к травле.

Но если учесть особенности государственного строя коммунистической Польши тех времен, то сотрудничать с спецслужбами тогда можно было по-разному. Совершенно необязательно Валенсе было быть информатором. Вполне достаточно, как он сам говорит, способствовать прибавке польским гебистам к жалованию в обмен на спокойствие.

Важно то, чего нынешние правые наверное не понимают- своими действиями они могут дискредитировать события в Гданьске 1970 годов, а затем и 1980-1982 гг., когда был создан первый независимый профсоюз, который возглавили Лех Валенса, Анджей Гвязда и Рышард Калиновский. Беспрецедентный на то время случай - первый независимый профсоюз в условиях реального социализма. Причем сильно настращавший власть, оказавшуюся неготовой к такой решимости работников тяжелой промышленности. Грубо говоря, такие "уколы" в адрес Валенсы выставляют народную революцию и дальнейшее создание польского независимого государства инспирированным спецслужбами мятежом.

Возникает парадоксальная ситуация, когда для возведения пирамиды пропольской идеологической державы ее строители берут камни из ее основания, чтобы закончить вершину.