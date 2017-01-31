Вот уже вторую неделю Дональд Трамп пытается защитить американских рабочих от "иностранцев-обманщиков". Однако в его первой волне политических твитов и президентских указов отсутствует его любимый демон - Китай.

В ходе предвыборной кампании Трамп регулярно обвинял Поднебесную в манипуляции валютой, несоблюдении международных правил торговли и грозил наложить на китайский экспорт таможенные пошлины в 45%, что всегда вызывало овации толпы.

Теперь весь мир в ожидании: выполнит ли президент свои обещания?

Угроза присвоить Китаю статус манипулятора валютным курсом больше не звучит в публичном пространстве. Оптимистическая версия разворота: Трамп осознал, что его громкие заявления основывались на устаревшей информации. Китай больше не обесценивает юань для получения конкурентного преимущества, а, наоборот, пытается его укрепить.

Пессимистическая версия: Стивен Мнучин, его министр финансов, который должен присвоить этот статус, еще не утвержден сенатом.

Трамп, безусловно, имеет достаточно власти, чтобы спровоцировать торговый хаос. Большой единый тариф быстро просочился бы через цепочку поставок и сильно ударил по американским потребителям, при этом он противоречил бы глобальной системе торговых правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Но вместо того, чтобы взрывать глобальную торговую систему, Трамп, возможно, решил бороться с Китаем в рамках этой системы.

Интернет-сайт Белого дома, не называя Китая, обещает "использовать все имеющиеся в распоряжении федерального правительства инструменты", чтобы прекратить злоупотребления в торговле, отмечает британский журнал The Economist.

В ходе слушаний по утверждению Уилбира Росса на пост министра торговли в новом кабинете, тот заявил, что усвоил ошибки закона Хоули-Смута (Smoot-Hawley Tariff Act), который резко повысил таможенные тарифы на тысячи товаров в 1930-х гг. "Закон не принес ожидаемого результата, и он, вероятно, не принесет его и сегодня", - сказал Росс.

При этом он подчеркнул, что в случае его утверждения правительство предпримет соответствующие шаги в ответ на искусственное занижение цен со стороны зарубежных стран.

Роберт Лайтизер, выдвинутый Трампом на должность торгового представителя Америки, в свою очередь заявил о готовности обратиться в суд в случае нарушений. Но этот подход далеко не новый. Администрация Барака Обама 16 раз пыталась оспорить торговую практику Китая, в том числе введение незаконных пошлин на американскую сталь и автомобили.

Однако усиление напряженности может привести к ответным мерам Китая. Когда Америка ввела тарифы на увеличивающийся импорт китайских автомобильных шин в 2009 г., Поднебесная начала импортировать куриные ножки из Аргентины и Бразилии, отказавшись от американской продукции.

Среди возможных ответных шагов Китая в этот раз может быть отказ от американских воздушных судов и соевых бобов, на которые в общей сложности приходится до четверти американского экспорта в Китай. Поднебесной, скорее всего, будет трудно полностью отказаться от американской сои, но, по мнению аналитиков, цены на эту сельскохозяйственную культуру могут обвалиться на треть на американском рынке, если китайцы начнут покупать ее где-то еще.

Хотя Китай еще не выпускает высококачественные пассажирские самолеты, он может больше покупать лайнеров у Airbus.

Второй риск заключается в том, что структуры ВТО уже сегодня с трудом справляются с огромным наплывом жалоб. Имея бюджетные ограничения и небольшой штат сотрудников (всего 640 человек), ВТО просто не в силах оперативно рассматривать все иски, в результате чего решение приходится ждать длительное время.

Кроме того, излишне враждебный подход в торговле может поднять на поверхность более фундаментальную проблему.

"Правила ВТО изложены чрезвычайно двусмысленно", - считает эксперт Института международной экономики Петерсона Чад Боун.

Трамп прав в том, что Китай не всегда следует духу закона о глобальной торговле. Но он вскоре обнаружит, что, нарушая на практике, китайцы не нарушают букву закона. Так, например, закон ВТО не дает четкой характеристики государственного предприятия, в результате чего трудно определить и остановить поступающие из государственных банков субсидии.

Обама пытался решить эту проблему с помощью многосторонних торговых соглашений, которые включали характеристику государственной компании, раздел о валютных манипуляциях и главы о трудовых и природоохранных стандартах, что должно было по идее защитить американских рабочих от "несправедливой" конкуренции.

Трамп придерживается иной стратегии. До тех пор пока он борется с Китаем в рамках правил ВТО, миру удастся избежать торговой войны. Даже если ВТО обнаружит, что торговые меры Америки нарушают правила организации, эти правила ограничивают масштаб ответных шагов. За пределами ВТО все резко изменится, и ситуация может выйти из-под контроля.