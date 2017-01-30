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Трамп обсудил с Путиным борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии
09:18 30.01.2017 |
Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин в субботу провели первый с момента вступления Трампа в должность главы государства телефонный разговор.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, разговор был посвящен совместной борьбе с запрещенной в России группировкой "Исламское государство" и урегулированию конфликта в Сирии.
"Разговор длился около часа и касался взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ и усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что Путин поздравил Трампа с вступлением в должность. В Белом доме отметили, что разговор Трампа и Путина стал важным шагом в улучшении отношений между двумя странами.
"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам", - зявили в Белом доме.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп обсудили действия в борьбе с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, восстановление двусторонних торгово-экономических связей, иранскую ядерную программу, ситуацию на Украине и ряд других тем.
В отчетах Белого дома и Кремля ничего не говорится о проблеме американских санкций в отношении России, которая, как предполагали некоторые СМИ, могла стать одной из тем этого разговора.
Между тем, как следует из скриншота заявления, опубликованного телеканалом ABC News, пресс-служба американского президента ни слова не упомянула о возможности встречи двух лидеров, о котором ранее сообщили в Москве.
Вечером в субботу также стало известно, что Трамп подписал указ, требующий от Объединенного комитета начальников штабов представить ему в течение 30 дней план полного разгрома ИГ.
Один из пунктов документа гласит, что план должен включать "выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции".
Телефонные переговоры, которые президент США вел из Овального кабинета, проходили в присутствии ведущих советников Трампа.
Разговору Трампа с Путиным предшествовала 45-минутная телефонная беседа американского президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Российский президент - один из пяти зарубежных лидеров, с которыми Трамп провел в субботу телефонные переговоры.
Путин и Трамп ранее уже говорили по телефону, но это было еще до инаугурации Дональда Трампа, когда российский президент поздравил его с победой на ноябрьских выборах.
Некоторые СМИ ранее предположили, что в ходе телефонного разговора Трамп может даже сообщить Путину о снятии американских санкций.
Однако в пятницу в ходе совместной с британским премьером Терезой Мэй пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что пока слишком рано обсуждать санкции, введенные в отношении Москвы его предшественником.
При этом он подчеркнул, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и на совместную с Россией борьбу с терроризмом.
"Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, - сказал на пресс-конференции Трамп. - Это возможно. Возможно, этого и не случится. Посмотрим, что будет".
Британский премьер Тереза Мэй в свою очередь отметила тогда, что будет настаивать на сохранении санкций против России до выполнения Москвой Минских соглашений.
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