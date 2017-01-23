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Трамп подписал указ о выходе CША из Транстихоокеанского партнерства
20:23 23.01.2017 |
США выходят из договора о Транстихоокеанском партнерстве ТТП (Trans Pacific Partnership, TPP). Выполняя свое предвыборное обещание, глава Белого дома Дональд Трамп подписал в понедельник, 23 января, соответствующий указ.
В ноябре 2016 года Трамп заявил, что вместо ТТП следует заключать двусторонние соглашения, однако не уточнил, с какими странами.
Транстихоокеанское партнерство было учреждено в октябре 2015 года и объединило 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США, с населением в 800 миллионов человек, которые обеспечивают 40 процентов мирового ВВП. Соответствующее соглашение после семилетних переговоров было подписано в феврале 2016 года, но еще не ратифицировано и, таким образом, пока не вступало в силу. Поэтому эксперты исходят из того, что шаг Трампа прямых последствий для мировой экономики иметь не будет.
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