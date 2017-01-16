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Топливно-энергетический комплекс
Обама призвал Трампа не связывать санкции против РФ с переговорами о ядерном оружии
08:40 19.01.2017 |
Уходящий президент США Барак Обама призвал своего преемника Дональда Трампа не увязывать вопрос пересмотра санкций в отношении России с переговорами по сокращению ядерных арсеналов. "Россия продолжает занимать территорию Украины и вмешиваться в дела Украины", - пояснил Обама свою позицию в ходе своей итоговой пресс-конференции в Белом доме в среду, 18 января.
По его словам, не нужно путать с другими вопросами то, по какой причине были введены санкции. Ограничительные меры против Москвы были введены в 2014 году после аннексии Россией украинского Крымского полуострова.
С другой стороны, Барак Обама выступил в поддержку намерения будущего главы Белого дома вести переговоры с Россией по ядерной сделке. "Если избранному президенту Трампу удастся всерьез перезапустить эти переговоры, я думаю, для наших стран остается еще много возможностей сократить наши арсеналы", - заявил он.
Ранее, в интервью немецкой газете Bild и британской The Times избранный американский президент допустил пересмотр санкций в отношении России, увязав этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала. "Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Прежде всего, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса", - объяснил Трамп.
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