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Порошенко поручил МИД передать иск в суд ООН по нарушению Россией конвенций касательно финансирования терроризма и расовой дискриминации
15:08 16.01.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией двух конвенций ООН - по противодействию финансированию терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум конвенциям", - отметил П.Порошенко во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым, сообщила пресс-служба президента Украины в понедельник.
Он отметил, что три года РФ нарушает международное право, осуществила аннексию Крыма и оккупацию украинских земель на востоке страны, осуществляет дискриминацию в Крыму.
По словам президента, на протяжении трех лет российские боевики совершили много террористических атак, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, вынужденных покинуть свои жилища.
П.Порошенко подчеркнул, что около 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами. "Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могу оставаться безнаказанными", - сказал П.Порошенко.
При этом он напомнил о многочисленных преступлениях, которые были осуществлены террористами против мирного населения в украинских городах Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитый боевиками самолет рейса МН-17.
Глава государства заверил, что Украина с начала агрессии России действовала исключительно в рамках международного права.
Согласно информации, упомянутый иск подается в рамках Конвенции по противодействию финансирования терроризма. "Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено большое количество нот", - сказал П.Порошенко.
Вторая позиция в иске, по его словам, касается применения Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.
П.Порошенко также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках дел относительно нарушения ею международного морского права.
По словам президента, Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе.
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"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум конвенциям", - отметил П.Порошенко.
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