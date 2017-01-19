Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью.

"Людям нужно договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости", - заявил Трамп.

"Есть санкции против России - давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", - заявил он.

"Трамп заявил о возможности соглашения о сокращении ядерного оружия с российским президентом Путиным в обмен на снятие санкций США", - резюмирует Times заявление Трампа.

Трамп заявил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.

Меркель он раскритиковал за "катастрофическую ошибку", которую она сделала, разрешив миллионам мигрантов приехать в Германию.

При этом Трамп отметил, что испытывает "большое уважение" в отношении немецкого канцлера. "Меркель бесспорно одна из важнейших глав правительств. У меня есть ощущение, что она - превосходный лидер", - заявил избранный американский президент.

Brexit - "великолепная вещь"

В интервью Трамп охарактеризовал Евросоюз как "инструмент для достижения целей" Германии. Решение Великобритании о выходе из ЕС он назвал "великолепной вещью". По мнению будущего президента США, миграционный кризис стал "последней каплей", заставившей британцев проголосовать за Brexit. Он предположил также, что примеру Великобритании последуют и другие страны.

Трамп заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании "справедливую" сделку, чтобы сделать выход страны из ЕС "великим делом". Он также пригласил премьер-министра страны Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.

Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис.

В то же время, состояние ЕС его не волнует, подчеркнул Трамп. "ЕС был основан отчасти для того, чтобы превзойти США в торговле, не так ли? Так что мне довольно безразлично, насколько един или расколот Евросоюз", - констатировал он.

НАТО - "устаревший", но важный альянс

По мнению Дональда Трампа, НАТО является "устаревшей" организацией. Он считает нечестным по отношению к США, что большинство стран-членов альянса "не платят то, что должны". Впрочем, "в остальном НАТО очень важна для меня", добавил избранный президент США.

Кроме того, в интервью Трамп обозначил соглашение по иранской ядерной программе как "один из самых глупых договоров", которые он только видел. А производителям автомобилей, в частности, из Германии, избранный американский президент пообещал налоговые пошлины в размере 35 процентов при ввозе машин в США.

Военное вмешательство России в Сирии Трамп оценил негативно, а события в Алеппо признал "ужасными". Однако, по его мнению, США упустили возможность раньше предпринять действия в сирийском конфликте.

По материалам Deutsche Welle, Би-Би-си, Прайм