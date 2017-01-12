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Аваков против создания Финполиции
Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против создания Финансовой полиции.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
"Никакой финансовой полиции допускать нельзя!", - написал он.
По мнению министра, необходимо создать современную Службу финансовых расследований, а не новый вариант постсоветского отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС).
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов намерено в кратчайшие сроки внести на рассмотрение Кабинета Министров законопроект о Финансовой полиции.
В декабре 2015 года Президент Петр Порошенко подписал закон о создании Финансовой полиции и единого реестра налога на добавленную стоимость.
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