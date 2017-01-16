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Остатки на счетах местных бюджетов в 2016г выросли на 62% - Минфин
16:38 12.01.2017 |
Остатки средств на счетах местных бюджетов к концу 2016 года составили 57 млрд грн, что на 21,9 млрд грн, или на 62%, превышает показатели на конец 2015 года, сообщил министр финансов Александр Данилюк на совещании в Одессе с участием президента Петра Порошенко.
"Существенно выросли объемы размещения средств местных бюджетов на депозитах в банках, которые достигли 15,9 млрд грн", - отметил также министр.
Он подчеркнул, что к концу бюджетного года все эти депозиты, согласно законодательству, были возвращены в Госказначейство, которое, в свою очередь, в течение года без задержек осуществляло платежи местных бюджетов.
А.Данилюк также сообщил, что в связи с ростом финансовой самостоятельности местных бюджетов в 2015 году объем взятых ими у центрального бюджета займов сократился с 20 тыс. до 2 тыс. при падении суммарного объема в 15 раз - до 1,9 млрд грн, а в 2016 году число займов уменьшилось еще в шесть раз - до 347 при сокращении объема в 11 раз - до 200 млн грн (преимущественно сельским бюджетам).
"Местные бюджеты теперь могут самостоятельно решать свои проблемы", - констатировал глава Минфина.
По его словам, за два года реформы децентрализации упрочилась финансовая способность местных бюджетов. В частности, в 2015 году доходы общего фонда местных бюджетов (без трансфертов) выросли на 29,6 млрд, или на 42,1%, - почти до 100 млрд грн. В 2016 году их рост составил 47% - до 146,6 млрд грн, что на 11% превысило объем поступлений, утвержденный местными советами.
А.Данилюк добавил, что межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2016 году составили 195,3 млрд грн, или 99,8% от росписи, в том числе базовая дотация - 4,7 млрд грн, субвенция на социальную защиту граждан - 94,2 млрд грн, образовательная субвенция - 44,5 млрд грн, медицинская субвенция - 44,9 млрд грн.
"В 2017 году стартует второй этап реформы межбюджетных отношений, основной задачей которого является размежевание сферы ответственности государственных и местных органов власти в отношении содержания образовательных и медицинских учреждений", - отметил министр.
По его словам, на эти цели выделена дополнительная дотация в 14,9 млрд грн, которая поможет местным бюджетам, рост собственных доходов которых ожидается на уровне 20%, или 30 млрд грн.
Помимо этого, еще 9 млрд грн будет направлено на поддержку объединенных территориальных общин, инвестпрограммы и развитие инфраструктуры, из которых 3,5 млрд грн за счет фонда регионального развития, 1,5 млрд грн - за счет субвенции на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин, 4 млрд грн - за счет субвенция на меры социально-экономического развития.
А.Данилюк также отметил, что Минфин продолжит поддерживать переход на двухуровневую систему отношений с местными бюджетами за счет их укрупнения. По его словам, за последние два года за счет укрупнения свыше 1,800 тыс. местных бюджетов 366 объединенных общин перешли на прямые отношения с госбюджетом и программно-целевой метод бюджетирования.
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