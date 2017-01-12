Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон.

"Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это (вхождение Крыма в состав России - ИФ), если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ", - сказал он, отвечая на вопрос на слушаниях в сенате.

"Без этого мы никогда признаем этого", - добавил он.

