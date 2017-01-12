Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что ответ России на присоединение Крыма должен был быть более жестким. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате.

«Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», - сказал Тиллерсон. Он отметил, что нужен был «такой ответ», чтобы Россия поняла, что захватить новые территории не получится. По мнению Тиллерсона, у России нет прав на Крым, поскольку это был «захват чужой территории».

Тиллерсон также сообщил, что рекомендует Украине все свои военные силы «поставить на восточной границе», предоставив им «оборонительное оружие», необходимое для того, чтобы «защитить себя».

При этом кандидат на пост госсекретаря США заявил, что украинский кризис и охлаждение отношений между Россией и Западом были спровоцированы слабой внешней политикой США. По его мнению, апатия Вашингтона и отсутствие быстрого уверенного отпора «подало Кремлю неправильный сигнал».