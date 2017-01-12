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Топливно-энергетический комплекс
Законопроект сената США предлагает санкции за инвестиции в энергопроекты и долг РФ
09:30 11.01.2017 |
Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России, свидетельствует текст законопроекта.
Данные санкции являются санкциями второго уровня, то есть могут быть применены не только против граждан и постоянных жителей США, но и против граждан и компаний из третьих стран. Нынешний президент Барак Обама противился формальному утверждению санкций в конгрессе, чтобы не терять инициативы Белого дома в вопросах введения санкций. Будущий президент Дональд Трамп высказывался за сотрудничество с Россией.
Чтобы стать законом, законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.
В частности, в законопроекте предполагается введение санкций за инвестиции объемом более 20 миллионов долларов, которые "значительно помогают возможностям РФ разрабатывать нефтяные и газовые ресурсы", за продажу России более чем на пять миллионов долларов в год "товаров, услуг, технологий, информации", которая поможет производству нефти и газа. Также предусмотрены санкции против тех, кто инвестирует более пяти миллионов долларов в строительство трубопроводов в России в течение года, более одного миллиона долларов в развитие гражданских ядерных проектов в России.
Также санкции предусмотрены за любые транзакции с суверенным долгом России или принадлежащих российскому государству компаний. Планируется наказывать тех, кто вложит более 10 миллионов долларов в приватизацию госпредприятий в России.
В числе санкций, которые должен по законопроекту накладывать президент США, - запрет на помощь бизнесу со стороны экспортно-импортного банка США, экспортные санкции, запрет на займы от финансовых институтов США и международных финансовых институтов, запрет на работу от имени правительства США, запрет на госпоставки, возможный запрет на все транзакции в иностранной валюте и вообще на банковские транзакции, запрет на покупку-продажу имущества в юрисдикции США, запрет на инвестиции американцам в компании, принадлежащие нарушителям.
Данные санкции относятся в законопроекте на усмотрение президента, хотя авторы законопроекта не исключают односторонних действий сената, если президент Трамп не станет следовать указаниям законопроекта. Санкции также кодифицируют и придают силу закона ряду исполнительных указов президента Обамы о санкциях против России, что в случае принятия законопроекта делает возможную отмену санкций проблематичной.
Также предусмотрено выделение 25 миллионов долларов на "разъяснительную работу" о "российской агрессии", которую должны провести власти США. Санкции должны коснуться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, за действия России в отношения Украины и Крыма, а также за нарушение прав человека и коррупцию.
Ранее десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.
ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.
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