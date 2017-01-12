Ассоциация Национальных антидопинговых организаций (NADO) потребовала отстранения российских спортивных организаций от всех международных спортивных соревнований на неограниченный срок. Такое решение принято на основании второй части доклада Ричарда Макларена на третьем саммите лидеров NADO в Дублине, завершившемся во вторник, 10 января.

Представители 19 стран NADO потребовали запретить проведение международных спортивных состязаний в России - также на неограниченный срок.

Спортивные санкции против России "должны оставаться в силе до тех пор, пока российский спорт не предпримет доказуемых и убедительных антидопинговых мер в соответствии со стандартами WADA", - заявила глава антидопингового агентства ФРГ (NADА) Андреа Готцман (Andrea Gotzmann).

По словам директора NADO Джозефа де Пенсье, на создание заслуживающей доверия антидопинговой системы в РФ могут уйти годы. Однако он выразил надежду, что это произойдет быстрее, ведь Россия рискует пропустить зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.

В дублинском саммите принимали участие руководители антидопинговых агентств из 19 стран, в том числе ФРГ, США и Канады.