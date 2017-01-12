Дональд Трамп и Райнс Прибус

Помощник избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.

"Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией", - сказал Р.Прибуса в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

По словам Р.Прибуса, Д.Трамп "вполне может принять меры против России", несмотря на то, что в публичных заявлениях он говорит, что намерен улучшить отношения с Россией.

Согласно несекретной версии доклада спецслужб США, распространенной в минувшую пятницу, руководство России с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах избранного президента США Дональда Трампа.

"По нашей оценке, (президент РФ Владимир) Путин и российское правительство стремились помочь избранному президенту (Дональду) Трампу повысить шансы на выборах, когда это возможно, дискредитируя госсекретаря США Хиллари Клинтон, сделав достоянием публики ее неприязнь к нему", - говорится в докладе.

При этом сделана оговорка, что ЦРУ и ФБР имеют высокую уверенность в этом, в то время как Агентство по национальной безопасности - "умеренную уверенность".

"Российскими целями был подрыв общественного доверия в демократический процесс США, принизить Госсекретаря Х.Клинтон и нанести ущерб ее позициями на выборах и потенциальному президентству", - утверждается в докладе.

"Когда Москве стало ясно, что госсекретарь Клинтон стала претендовать на победу на выборах, российская кампания по оказанию влияния на выборы сфокусировалась на подрыве ее предполагаемого президентства", - утверждается в документе.

Официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби также заявил на брифинге в понедельник, что отсутствие серьезных доказательств в незасекреченной версии доклада американских спецслужб о предполагаемой деятельности российских хакеров во время избирательной кампании в США неудивительно, так как спецслужбы приняли меры по защите своих источников,.

"Вы не должны удивляться тому, что в незасекреченной версии высокосекретного доклада защищены источники и методы (получения информации - ИФ)", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что раскрытие такой чувствительной информации "было бы безответственным".

Как напомнил Дж.Кирби, разведка поделилась на прошлой неделе своими выводами публично, а также провела брифинги с действующим президентом Бараком Обамой и избранным главой государства Дональдом Трампом. По мнению дипломата, это "должно пользоваться доверием у людей".

