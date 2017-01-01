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Топливно-энергетический комплекс
США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
08:55 30.12.2016 |
Соединенные Штаты объявили о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также о введении новых санкций в отношении России.
Как сообщает Би-Би-си, санкции введены в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Россию.
"Все американцы должны быть озабочены действиями России, - говорится в заявлении президента Обамы. - Подобные действия ведут к определенным последствиям".
Москва уже пообещала не оставить принятые Соединенными Штатами меры без адекватного ответа.
В попытке продемонстрировать масштабы киберагрессии России США также обнародовали детальный доклад о российской хакерской инфраструктуре.
Вашингтон заявляет, что доклад может помочь компьютерным специалистам бороться с хакерством.
Президент Обама также подчеркнул, что США предпримут дальнейшие меры.
"Это не последние меры в том, что касается нашего ответа на агрессивное поведение России", - говорится в заявлении американского президента.
Не так давно правительство США открыто давало понять, что оно рассматривает возможность ответных кибератак.
Как говорится в сообщении на сайте минфина США, Вашингтон закрывает две так называемые дипломатические дачи, принадлежащие российской дипмиссии, в Мэриленде и Нью-Йорке. Это комплексы отдыха, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Доступ российских дипломатов на территорию дач будет закрыт уже в пятницу в 12 часов дня по местному времени.
Россия отрицает какую бы то ни было причастность к кибератакам на политические партии в США.
Дипломаты, объявленные персонами нон грата, должны покинуть территорию США в течение 72 часов.
Если Россия будет следовать обычной дипломатической практике, то она вскоре вышлет примерно такое же число американских дипломатов.
Ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, затрагивают шесть персон и пять ведомств, среди которых есть ФСБ России.
Среди попавших в список лиц значится командование ГРУ: начальник ГРУ Игорь Коробов, а также его первые замы Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.
Также минфин США упоминает Игоря Костюкова, называя его одним из первых заместителей главы ГРУ. Ранее Игорь Костюков нигде не упоминался в этом качестве.
Еще два российских гражданина из этого списка - Алексей Белан и Евгений Богачев - называются ФБР хакерами и уже давно объявлены в международный розыск. ФБР подозревает их в вымогательстве, компьютерных взломах, хищении личных данных и других видах мошенничества.
Какие компании попали под санкции?
ООО "Специальный Технологический Центр" (СТЦ). Предприятие, судя по информации с его сайта, работает на российском и международном рынках измерительного оборудования. В СТЦ утверждают, что завоевали "лидирующее положение в сфере производства средств и комплексов радиоконтроля". СТЦ заключил госконтрактов на сумму более 1,3 млрд рублей. Например, в 2015 году он за 118,8 млн руб провел поставку технических и программных средств для оснащения экспериментального узла военной связи по заказу минобороны.
Автономная некоммерческая организация "профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АНО «ПО КСИ»), в частности, разработала и изготовила более 10 тыс. экземпляров сканера избирательных бюллетеней, предназначенного для автоматического учета голосов избирателей непосредственно на участках. Организация заключила госконтрактов на сумму более 800 млн рублей и тоже заключала контракты с минобороны.
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