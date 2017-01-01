Глава Национального банка Валерия Гонтарева задекларировала 52,572 млн гривен за продажу своей доли в инвестиционной компании ICU (Investment Capital Ukraine).

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

В обнародованном 28 декабря сообщении о существенных изменениях говорится, что Гонтарева получила доход 52,6 млн гривен от ICU за продажу ценных бумаг.

В 2014 году Валерия Гонтаревой сразу после назначения продала свою долю в ICU бизнес-партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

Первый транш в 2014 году составил 24,3 млн гривен, в 2015 году она получила 23,518 млн гривен в качестве второго транша.

Теперь глава НБУ задекларировала еще 52,6 млн гривен полученного дохода от продажи.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году семья главы Национального банка Валерии Гонтаревой купила дом в поселке Гореничи Киевской области.