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Топливно-энергетический комплекс
На строительство железной дороги к Керченскому мосту не подано заявок
08:21 26.12.2016 |
Повторный конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту признан несостоявшимся, сообщает в понедельник, 26 декабря, "Коммерсант" со ссылкой на сайт госзакупок. Цена контракта - 16,9 млрд рублей, срок исполнения - ноябрь 2019 года.
Заявку на первый конкурс подавала только компания "Железные дороги Якутии", и она не прошла квалификационный отбор. Второй конкурс начался 12 декабря 2016 года и завершился 23 декабря - за это время ни одной заявки не поступило.
Источники издания связывают это с низкой стоимостью контракта. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров также заявил, что цена не обеспечивает высокой маржинальности, проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции". Если подрядчика не выберут в первом квартале 2017 года, нужны будут "административные решения", чтобы железная дорога была построена в срок, добавил Бурмистров.
Мост через Керченский пролив начал строиться в апреле 2015 года, генподрядчиком выступает ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. В июле 2016 года правительство России сдвинуло на год начало эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив. Ранее предполагалось, что временная эксплуатация железнодорожной линии начнется в декабре 2018 года, теперь она перенесена на декабрь 2019 года.
В сентябре этого года США ввели санкции против компаний, занимающихся строительством этого моста.
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