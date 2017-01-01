Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 11:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
США расширили санкции против России из-за Крыма и Донбасса
21:47 20.12.2016 |
Министерство финансов США объявило о расширении санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Как сообщает Би-Би-си, в расширенный список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.
В частности, в список попали Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин. Должности попавших в санкционный список людей министерство финансов не уточняет.
При этом не исключено, что речь идет, в частности, о топ-менеджере уже попавшего под санкции банка "Россия" Михаиле Клишине, родственнике акционера того же банка Юрия Ковальчука, главе "Национальной Медиа Группе" Кирилле Ковальчуке, а также о бизнесмене Евгении Пригожине, которого называют "поваром Путина" и владельцем "фабрики прокремлевских интернет-троллей".
Список компаний, против которых введены санкции, пополнили помимо прочих самарская компания "Транс-Флот", "Крымские железные дороги" и "Крымские порты". В список также попали танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград", принадлежащие "Транс-Флоту".
Кроме того, минфин США ввел ограничительные меры в отношении 26 дочерних структур компании "Новатэк" и Россельхозбанка, которые сами уже были в санкционном списке.
Объявляя о расширении санкционного списка, представитель американского минфина Джон Смит заявил, что цель этих санкций - "продолжать давление на Россию таким образом, чтобы она по-прежнему ощущала цену оккупации Крыма, а также чинить препятствия тем, кто поддерживает насилие и нестабильность на Украине".
Первые санкции в отношении отдельных российских чиновников и предпринимателей были введены США весной 2014 года на фоне аннексии Крыма. Попавшим в список людям запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены.
Впоследствии США неоднократно расширяли санкционный список в связи с ролью Москвы в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. В Вашингтоне считают, что Россия оказывала прямую поддержку пророссийским формированиям в Донбассе, Москва это отрицает.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
|Украина обошла Россию по легкости ведения бизнеса
Украина заняла в рейтинге Forbes 74-е место. Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту. Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия - 41-е, Грузия - 43-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е, а Россия - 79-е.
|Гонтарева задекларировала 52,6 млн гривен за продажу своей доли в ICU
|Земельная реформа должна быть проведена до 2020г - Гройсман
|Госбюджет Украины в ноябре сведен с профицитом 14,8 млрд грн
|За раскрутку темы примирения с РФ платят от 500 $ до 1000 $
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров