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Топливно-энергетический комплекс
Российского посла в Турции убил полицейский
21:43 19.12.2016 |
Российского посла в Турции убил 22-летний турецкий полицейский. Об этом сообщил вечером в четверг, 19 декабря, министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Ранее Reuters передал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что стрелявший в посла России Андрея Карлова на открытии фотовыставки был сотрудник столичной полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей.
Открывший огонь человек был одет в аккуратный черный костюм, он стоял позади российского дипломата, когда тот выступал с речью на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", отмечает Reuters. С криками на турецком и русском языках "Не забывайте про Алеппо" и "Не забывайте про Сирию", нападавший выстрелил в спину Андрею Карлову, который сразу после этого упал на пол. Дипломат был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
По информации турецких СМИ, нападавший был "нейтрализован".
Россия квалифицировала убийство посла в Анкаре как теракт. Несмотря на инцидент, намеченные на 20 декабря встречи министров обороны и иностранных дел России и Турции не будут отменены. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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