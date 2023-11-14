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Артур Еш
Sense Bank кредитуватиме громадян по програмі єОселя
12:27 13.11.2023 |
Укрфінжитло та Sense Bank уклали генеральну угоду та договори співробітництва по державній програмі кредитування єОселя. Підписання відбулося 8 листопада у Києві. Таким чином перелік банків-партнерів єОселі розширився до семи.
Олена Зубченко, Виконуюча обов'язки Голови Правління Sense Bank зазначила, що Sense Bank радий долучитися до програми єОселя, котра має важливе соціальне значення для українців та слугуватиме потужним стимулом для відновлення будівництва країни. «Ми будемо розвивати діджитальні напрямки програми та спрощувати в співпраці з Дією доступ до кредитів за програмою єОселя для наших клієнтів», - зазначила вона.
У свою чергу, Голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер наголосив, що приєднання нового банку розширить можливості програми доступного іпотечного кредитування. "Компанія постійно працює над тим, щоб зробити єОселю зручнішою для позичальників, дати їм вибір з яким банком працювати. Приєднання ще одного державного банку допоможе збільшити регіональне покриття програми. Переконаний, така співпраця посилить обидві сторони - як програму, так і Sense Bank", - говорить він.
Нагадаємо, програма доступного іпотечного кредитування єОселя працює в Україні з жовтня 2022 року. За цей час українці придбали 4 736 квартир на майже 6,9 млрд грн. Наразі фінансового ресурсу компанії достатньо, щоб задовольнити попит в розмірі 10 тисяч угод за 2023 рік. Програму єОселя реалізують Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та Укрфінжитлом.
Sense Bank - один із системно важливих банків України з близько 130 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 85 тис. ФОПів. У банку працює близько 4 тис. співробітників.
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