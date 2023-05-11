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АНАЛІТИКА

ПУМБ кредитуватиме експортерів у рамках програми підтримки з ЕКА

13:16 11.05.2023 |

Прес-релізи

 

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) уклав угоду з українським Експортно-кредитним агентством (ЕКА) щодо співпраці в рамках програми портфельного страхування ризику банку за кредитами, що надаються для виконання експортних контрактів.

Мета цієї програми - це широка підтримка, відновлення та збільшення присутності українських виробників і постачальників робіт та послуг на світових ринках. За рахунок страхування ЕКА ризиків банку, пов'язаних з виданням кредитів на зовнішньоекономічні контракти, ПУМБ зможе надавати кредитування клієнтам-експортерам за спрощеними вимогами до застави.

Відтак для отримання позики до 5 млн грн у термін до 1 року клієнту достатньо буде лише надати майнові права за експортним контрактом та поруку від власника. Поєднання ж програми з «Доступними кредитами 5-7-9%» дозволить клієнтам кредитуватися за пільговими відсотковими ставками.

Розраховувати на таку підтримку від ПУМБ зможуть як представники малого, так і середнього та великого бізнесу.

Нагадаємо, портфельне страхування кредитів на виконання експортних угод за спрощеними вимогами до забезпечення було запроваджено Міністерством економіки України та ЕКА у співпраці з українськими банками влітку 2022 року. На сьогодні це найдієвіший інструмент підтримки експортерів в умовах війни.
 

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