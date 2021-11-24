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Возможности IoT для украинского ритейла: зачем розничной торговле интернет вещей
17:04 24.11.2021 |
Сегодня интернет вещей применяется в самых разных сферах бизнеса. Современной розничной торговле также необходима IoT платформа. Эту технологию все чаще внедряют украинские компании. Но с какой целью интернет вещей используется в ритейле и где именно он может применяться?
Почему технология IoT нужна современной розничной торговле
В розничной торговле успешно используют социальные сети, интернет, мобильные приложения, большие данные, таргетированные и триггерные рассылки. А теперь к этому списку добавился и интернет вещей. Даже крупнейшие игроки мирового рынка, такие как Amazon, Alibaba, Walmart и другие, активно применяют новые технологии и даже инвестируют в их развитие.
В ритейле IoT помогает наладить многие моменты:
Стремительные изменения рынка приводят к тому, что меняются его правила. Поэтому необходимо подумать о внедрении современных технологий уже сегодня.
Задачи, которые можно решить с IoT платформой
С помощью "умных" устройств и центра управления IoT от телеком-оператора Киевстар можно решить немало задач:
Чтобы получить все преимущества интернета вещей в розничной торговле, необходимо правильно выбрать компанию, которая будет поставлять решения IoT.
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