Возможности IoT для украинского ритейла: зачем розничной торговле интернет вещей

Сегодня интернет вещей применяется в самых разных сферах бизнеса. Современной розничной торговле также необходима IoT платформа. Эту технологию все чаще внедряют украинские компании. Но с какой целью интернет вещей используется в ритейле и где именно он может применяться?

Почему технология IoT нужна современной розничной торговле

В розничной торговле успешно используют социальные сети, интернет, мобильные приложения, большие данные, таргетированные и триггерные рассылки. А теперь к этому списку добавился и интернет вещей. Даже крупнейшие игроки мирового рынка, такие как Amazon, Alibaba, Walmart и другие, активно применяют новые технологии и даже инвестируют в их развитие.

В ритейле IoT помогает наладить многие моменты:

отслеживать поставки;

значительно упростить практически все бизнес-процессы;

улучшить работу склада;

более рационально использовать свои средства и ресурсы;

улучшить работу охранной системы залов, складов, торговых точек и т. д.

Стремительные изменения рынка приводят к тому, что меняются его правила. Поэтому необходимо подумать о внедрении современных технологий уже сегодня.

Задачи, которые можно решить с IoT платформой

С помощью "умных" устройств и центра управления IoT от телеком-оператора Киевстар можно решить немало задач:

усовершенствовать систему поставок;

оптимизировать работу отдела логистики;

контролировать условия транспортировки и хранения продукции;

улучшить систему видеонаблюдения и учета;

отслеживать наиболее популярные позиции среди покупателей.

Чтобы получить все преимущества интернета вещей в розничной торговле, необходимо правильно выбрать компанию, которая будет поставлять решения IoT.