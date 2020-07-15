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5 причин посетить барбершоп
14:26 15.07.2020 |
Еще несколько лет назад в мужской среде было не принято особенным образом ухаживать за собой, а также носить бороду. Сегодня все поменялось кардинальным образом. Представители сильной половины человечества самого разного возраста время от времени посещают барбершопы, чтобы выглядеть стильно, ухоженно и привлекательно. Одним из них является барбершоп Gentlemen's Club в Киеве, в котором отличный прием ждет и генерального директора крупной компании, и рядового менеджера. Если кто-то сомневается в полезности посещения данного рода заведений, то стоит сказать о 5 причинах сделать визиты в них своей привычкой.
Причина №1
Барберы - это настоящие знатоки мужских стрижек, в отличие от мастеров, работающих в рядовых парикмахерских. Помимо этого они постоянно улучшают свои навыки, умения и стараются быть в курсе последних тенденций. Барбер подскажет при необходимости, какая прическа лучше подходит клиенту, принимая во внимание его возраст, пожелания, рост и другие моменты. Поможет подчеркнуть его выигрышные стороны и скрыть недостатки.
Причина №2
Барбершопы созданы исключительно для мужчин. Здесь они могут не только привести в порядок свою шевелюру и бороду, но и выпить кофе, чаю или даже что-нибудь покрепче, а также пообщаться на самые разные темы с другими представителями сильной половины человечества. Можно даже сказать, что барберы - это, в некоторой мере, психологи, готовые поддержать в трудную минуту и дать дельный совет.
Причина №3
В барбершопах трудятся опытные специалисты, использующие в своей работе первоклассные инструменты и материалы. С таким арсеналом допустить ошибку в своей деятельности невозможно. В барбершопах реально думают о здоровье клиентов. По этой причине в них часто проводится многоэтапная дезинфекция.
Причина №4
Создать отличную прическу и бороду - это одно дело, а поддерживать их в таком виде долгое время - уже совершенно иное. В барбершопах можно приобрести самые разные средства для ухода за бородой и прической. Купить их в рядовом магазине или заказать в интернете практически невозможно. В барбершопах в продаже представлены также очки, часы и другие аксессуары, способные придать изюминку и законченность любому образу.
Причина №5
Большинство мужчин и парней считают, что барбершопы рассчитаны лишь на состоятельных клиентов по причине дороговизны услуг. Это заблуждение, так как цена услуг находится на вполне доступном уровне. В ряде случаях они даже ниже расценок в парикмахерских. По соотношению цены и качества, конечно же лидируют именно барбершопы.
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