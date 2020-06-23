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Как сочетать вино с овощами – советы от ALCOMAG
13:48 22.06.2020 |
Лето - это не только долгожданное время отпусков и романтичных ночных прогулок, это также важный сезон для нашего здоровья. Советуем не упускать возможность и насыщать свой организм витаминами от свежих фруктов и овощей. А мы со своей стороны поделимся удачными винными сочетаниями.
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Томаты
Томаты считаются достаточно специфическим овощем в вопросе сочетаемости с вином. Тем не менее сомелье удалось найти несколько удачных пар. За вдохновением обратимся к итальянской кухне с ее традиционными гаспаччо и карпаччо. Блюда на основе томатов не стоит подавать вместе с кислотными или танинными винами. Нужно искать золотую середину, на роль которой лучше всего подходит розовое вино. Отличным вариантом станет испанское Темпранильо или розе из Прованса.
Бобы
Смешайте бобы с томатным соусом и итальянскими травами, и вы получите практически 100%-но вкусное блюдо в Средиземноморском стиле. Для создания гармоничной вкусовой пары советуем обратить внимание на вина из того же региона - красные итальянские сорта Барбера, Санджовезе или Неббиоло.
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Авокадо
Этот овощ уже вошел в разряд культовых и сегодня входит в рацион и тех, кто придерживается здорового образа жизни, и тех, кто любит постить свои завтраки в Инстаграм. Поверьте, даже если вы думали, что знаете о вкусе авокадо уже все, он откроется перед вами в новом ракурсе в компании с некислотным сливочным Шардоне.
Кукуруза
Фантазия начинает тормозить, когда пытаешься представить удачную гастрономическую пару из вина и кукурузы. Но попробуйте разложить вкус этого продукта на составляющие: кукуруза имеет достаточно яркую вкусовую палитру, со сладкими, но пикантными оттенками. Чтобы дополнить такой вкус советуем выбирать легкие, освежающие вина с приятной кислинкой. Идеальный претендент - Совиньон Блан.
Грибы
В своей подборке мы не могли обойти стороной грибы, хоть их и нельзя буквально причислить к овощам. Чаще всего к винам подают грибы, приготовленные на сливочном соусе. Такой тандем идеально сочетается с освежающими белыми винами, которые имеют маслянистую структуру, например, выдержанный Шардоне.
В случае с альтернативными соусами, лучше выбирайте легкие красные сорта, на подобие Пино Нуар.
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