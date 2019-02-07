ПриватБанк запускает онлайн-обмен валюты в Приват24 и терминалах самообслуживания

ПриватБанк запускает услугу онлайн-обмена валют в Приват24 и всех терминалах самообслуживания банка с 00:01 7 февраля 2019 года. Как сообщила пресс-служба банка, такая услуга будет доступна через интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24 и сервис безналичного обмена валют в терминалах самообслуживания.

В режиме онлайн можно будет покупать и продавать самые популярные среди украинцев валюты - евро и американский доллар. Продажа валюты онлайн будет осуществляться по текущему коммерческому курсу банка без дополнительных комиссий.

В Приват24 и мобильном банке перезапуск сервиса онлайн-обмена валют позволит мгновенно покупать и продавать доллары США и евро для зачисления на валютные карты или депозиты с банковских карт в гривне (в рамках установленного НБУ лимита до 150 тыс. грн в сутки). Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в Приват24 за несколько секунд.

Для обмена иностранной валюты в терминале самообслуживания ПриватБанка нужно выбрать услугу «Обмен валют» в меню терминала «Банковские услуги», указать сумму и карту, на которую будет перечислена валюта. Гривневые средства можно списать с банковской карты или внести наличными.