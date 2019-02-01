Финансовые новости
- |
- 01.02.19
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ПриватБанк снижает ставки кредитов для предпринимателей
09:31 01.02.2019 |
ПриватБанк объявил о снижении с 1 февраля процентных ставок по кредитам предпринимателям в рамках программы поддержки малого бизнеса «КУБ» («Країна успішного бізнесу»). Как сообщил руководитель направления обслуживания малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев, теперь начиная с 7-го месяца пользования кредитом процентная ставка составит 1,6% в месяц от первоначальной суммы кредита. Ставка использования кредита в первые 6 месяцев не изменилась и составляет 1,8% в месяц от первоначальной суммы кредита.
«Кредитование малого и среднего бизнеса - это главный приоритет ПриватБанка в 2019 году, и мы планируем не только сделать более доступными условия кредитования, но и максимально автоматизировать процесс подачи заявок и принятия решения по кредитам», - отметил Сергей Клюев.
В 2019 году ПриватБанк планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 8 млрд грн. По словам Сергея Клюева, по итогам 2018 года объем кредитования банком малого и среднего бизнеса превысил 6 млрд грн, а «КУБ» остается наиболее популярной в стране программой поддержки предпринимателей. Если в 2017 году программой пользовались 18 тысяч клиентов, то уже в 2018-м финансовую поддержку «КУБ» получили более 30 тысяч предпринимателей.
По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine в 2018 году, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57,4% украинских юридических лиц и 72,9% частных предпринимателей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Потребнастроения украинцев в декабре-2018 продолжили тренд на улучшение - исследование
|НБУ намерен покупать на межбанке по $15 млн в день до июля
|Мелкий гешефт. Сколько боевиков ОРДЛО прорвется на избирательные участки Украины
|В последний день января экспортеры устроили настоящую валютную распродажу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новая инициатива о запрете кредитования должников
|Быстрая заявка онлайн на кредит - ключ к решению финансовых проблем
|Чем порадует ВДНХ в новом году
|Как правильно выбрать вечернее платье: секреты от дизайнера
|Выгодные депозиты в банке Universal Bank
|Пицца на заказ от Smaki-maki
Это интересно
|Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ
|Потери от мошенничества с платежными картами за год достигли 24,26 млрд долларов
|Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей
|На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
|Volkswagen сохранил статус крупнейшего в мире производителя авто
|Топ-10 самых странных предметов одежды от модных дизайнеров
|Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте