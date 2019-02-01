ПриватБанк снижает ставки кредитов для предпринимателей





ПриватБанк объявил о снижении с 1 февраля процентных ставок по кредитам предпринимателям в рамках программы поддержки малого бизнеса «КУБ» («Країна успішного бізнесу»). Как сообщил руководитель направления обслуживания малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев, теперь начиная с 7-го месяца пользования кредитом процентная ставка составит 1,6% в месяц от первоначальной суммы кредита. Ставка использования кредита в первые 6 месяцев не изменилась и составляет 1,8% в месяц от первоначальной суммы кредита.

«Кредитование малого и среднего бизнеса - это главный приоритет ПриватБанка в 2019 году, и мы планируем не только сделать более доступными условия кредитования, но и максимально автоматизировать процесс подачи заявок и принятия решения по кредитам», - отметил Сергей Клюев.

В 2019 году ПриватБанк планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 8 млрд грн. По словам Сергея Клюева, по итогам 2018 года объем кредитования банком малого и среднего бизнеса превысил 6 млрд грн, а «КУБ» остается наиболее популярной в стране программой поддержки предпринимателей. Если в 2017 году программой пользовались 18 тысяч клиентов, то уже в 2018-м финансовую поддержку «КУБ» получили более 30 тысяч предпринимателей.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine в 2018 году, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57,4% украинских юридических лиц и 72,9% частных предпринимателей.