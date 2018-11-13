Финансовые новости
- |
- 13.11.18
- |
- 22:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ПриватБанк открыл ипотеку для бизнеса
18:46 13.11.2018 |
ПриватБанк запустил программу ипотечного кредитования для предпринимателей и бизнеса, которая позволит оптимизировать затраты на аренду коммерческой недвижимости и даст возможность приобрести объекты в кредит по фиксированной процентной ставке на срок до 5 лет.
Как сообщил руководитель направления обслуживания малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев, условия ипотеки для бизнеса позволяют оплачивать до 75% стоимости недвижимости за счет кредитных ресурсов, а для оформления кредита банку нужен минимальный пакет документов.
«Оформляя бизнес-ипотеку, компания или предприниматель больше не зависит от роста цен на коммерческую недвижимость, а собственный капитал может направить в оборот или на расширение бизнеса, - отметил Сергей Клюев. - Кроме того, собственная недвижимость дает возможность получения дополнительного дохода от сдачи в аренду».
Для предпринимателей и малого бизнеса ПриватБанк готов финансировать покупку коммерческой недвижимости на сумму от полумиллиона гривен (магазины, здания под склад или базу), а также жилой недвижимости с целью использования в коммерческих целях. Кроме того, клиенты могут приобрести в кредит и недвижимость, находящуюся в собственности банка. Ознакомиться с лотами банка можно на торговых площадках Сетам и ProZorro.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду
|От Арктики до Китая. Как Кремль проиграл все партии внешней политики
|Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223
|Главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка 12 ноября стал выходной день в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зачем нужна компьютерная томография зубов?
|Как должно выглядеть современное украинское радио
|В Киеве прошел первый международный конгресс вспомогательных репродуктивных технологий
|В результате исследования установлено, для чего чаще всего берут кредиты в Украине
|Онлайн кредит на карту - легкий способ получить деньги в долг
|ПУМБ запустил первый в Украине банкинг в мессенджерах
Это интересно
|Появление сетей 6G ожидается в 2030 году
|Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр
|Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»
|Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей
|На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One
|Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой
|Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков