ПриватБанк открыл ипотеку для бизнеса

ПриватБанк запустил программу ипотечного кредитования для предпринимателей и бизнеса, которая позволит оптимизировать затраты на аренду коммерческой недвижимости и даст возможность приобрести объекты в кредит по фиксированной процентной ставке на срок до 5 лет.

Как сообщил руководитель направления обслуживания малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев, условия ипотеки для бизнеса позволяют оплачивать до 75% стоимости недвижимости за счет кредитных ресурсов, а для оформления кредита банку нужен минимальный пакет документов.

«Оформляя бизнес-ипотеку, компания или предприниматель больше не зависит от роста цен на коммерческую недвижимость, а собственный капитал может направить в оборот или на расширение бизнеса, - отметил Сергей Клюев. - Кроме того, собственная недвижимость дает возможность получения дополнительного дохода от сдачи в аренду».

Для предпринимателей и малого бизнеса ПриватБанк готов финансировать покупку коммерческой недвижимости на сумму от полумиллиона гривен (магазины, здания под склад или базу), а также жилой недвижимости с целью использования в коммерческих целях. Кроме того, клиенты могут приобрести в кредит и недвижимость, находящуюся в собственности банка. Ознакомиться с лотами банка можно на торговых площадках Сетам и ProZorro.