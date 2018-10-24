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ПУМБ запустил первый в Украине банкинг в мессенджерах
13:18 23.10.2018 |
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) впервые в Украине представил полноценный банкинг в мессенджерах. В октябре 2018 года ПУМБ запустил банковский сервис в мессенджере Telegram. Ранее в апреле 2018 года был запущен банковский сервис в мессенджере Viber. В ближайших планах ПУМБ также запуск банкинга в Faсebook messenger.
Банкинг в мессенджерах позволяет клиенту самостоятельно с помощью одного лишь мессенджера оформить заявку на кредит или кредитную карту ПУМБ, и в дальнейшем осуществлять полный цикл обслуживания этого продукта. В формате 24/7 в течении нескольких секунд клиент может получить информацию о:
* сумме следующего платежа по кредиту;
* сумме последнего зачисленного платежа по кредиту;
* сумме просроченной задолженности по кредиту;
* сумме полного погашения задолженности по кредиту;
* минимальном платеже и сумме полного погашения по кредитной карте.
Также через банкинг в мессенджерах можно узнать актуальный курс валют и пополнить мобильный телефон, а также выбрать язык интерфейса. Кроме этого, с помощью банкинга в Viber клиенты ПУМБ могут оформить электронный полис страхования для автомобилей.
«Глобальная диджитализация - серьезный вызов для банковского сектора. Все большее количество сервисов, в том числе финансовых, становится доступно через мобильные приложения. Именно поэтому ПУМБ решил идти на территории, которые привычны и удобны для наших клиентов. Мы искали возможность, которая бы позволила в очень короткие сроки разворачивать банковский сервис на различных платформах в мессенджерах. Мы нашли такое технологическое решение совместно с нашими партнерами - компанией Middleware Inc. Благодаря этому мы запустили десятки банковских сервисов в Viber мессенджере, а добавление функционала в мессенджер Telegram заняло всего два дня», - комментирует Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.
Запуск в краткие сроки банковского сервиса ПУМБ в мессенджерах стал возможен благодаря созданию специальной бот-платформы, что является частью общей стратегии «цифровой трансформации», которую банк реализует с 2016 года. В рамках этой стратегии ПУМБ совместно с партнером - компанией Middleware Inc - разработал собственное «цифровое ядро» на базе облачной технологии Corezoid Process Engine, что позволяет автоматизировать любой процесс без затрат на написание программного кода, ускорить цикл внедрения изменений в банке.
«Теперь не только IТ-специалисты, но и представители бизнес-направлений банка могут быстро и самостоятельно настраивать, и изменять бизнес-процессы, экспериментировать с новыми идеями, постоянно улучшая качество обслуживания и повышая эффективность процессов. При этом IТ-департамент банка, вместо хардкодинга и программирования бизнес-логики, может сосредоточиться на разработке необходимого количества API. Такое распределение ролей позволяет избежать очереди на ИТ-разработку и значительно ускоряет вывод на рынок новых продуктов и сервисов», - комментирует Александр Витязь, Founder&CEO Middleware Inc.
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