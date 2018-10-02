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PrivatMoney расширяет присутствие в Европе
13:03 02.10.2018 |
Украинцы получили новые возможности отправки денежных переводов по доступным тарифам из Европы. ПриватБанк подписал договор с чешской компанией Payment Planet о сотрудничестве в сфере международных денежных переводов. Благодаря такому сотрудничеству самая доступная украинцам система денежных переводов PrivatMoney расширяет свое присутствие на территории Чешской Республики, Польши, Италии и Франции.
«Наша система удобных и доступных денежных переводов выходит на рынки именно тех европейских стран, где сегодня работает или отдыхает большинство украинцев, - Польши, Чехии и Южной Европы, - говорит член правления ПриватБанка Алексей Шабан. - Уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн прямо на карту, причем как в евро, так и в национальной валюте».
Отправить перевод PrivatMoney в Украину можно в евро из любой точки, подключенной к сети Payment Planet. В Украине переводы PrivatMoney доступны для выплаты в более чем 2 100 отделениях и почти в 20 000 банкоматов и терминалов самообслуживания ПриватБанка. Перевод становится доступным для выплаты получателю через 5 минут после его отправки.
Чтобы получить перевод PrivatMoney в отделении ПриватБанка, получатель должен предъявить паспорт, назвать операционисту контрольный номер перевода, сумму и валюту перевода, имя отправителя и страну отправки. Контрольный номер перевода получателю сообщает отправитель перевода.
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