Vodafone запустил сервис электронной подписи со смартфона

Первыми воспользоваться преимуществами Mobile ID смогут бизнес-клиенты Vodafone. Сейчас им доступна удаленная идентификация при получении различных электронных услуг, а также - впервые в Украине - электронная цифровая подпись с помощью мобильного телефона, которая является юридически значимым аналогом собственноручной подписи владельца. Такая мобильная подпись позволяет однозначно идентифицировать человека и подтвердить его личность.

Помимо высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ услуг на базе технологии Mobile ID является безопасность личных данных пользователя. Для этого компания Vodafone использует сертифицированное решение, все компоненты которого прошли государственную экспертизу. Причем, используемое решение соответствует не только украинским, но и европейским стандартам.

Еще один уровень безопасности обеспечивается за счет использования SIM-карт нового поколения, которые необходимы для пользования Mobile ID - услугами. SIM-карта в данном случае выступает в качестве защищенного носителя информации. Все операции шифрования выполняются в защищенной области памяти такой карты, и к ней не имеет доступа даже операционная система мобильного устройства. Секретную информацию нельзя ни удалить, ни считать, ни скопировать на другой носитель. Кроме того, данные пользователя в полном объеме не хранятся ни в одном из сегментов системы.

При помощи услуги Mobile ID бизнес-клиенты Vodafone смогут получить удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам и подписывать документы в системах электронного документооборота. При этом, пользователь не ограничен возможностями только мобильного телефона. Как и раньше, он может работать в электронном пространстве с помощью любого устройства или персонального компьютера, управляя всеми процессами идентификации с личного телефона и без необходимости запоминать множество паролей к разным системам.

В перспективе перечень доступных сервисов будет дополнен системами интернет-банкинга крупнейших украинских банков, порталами самообслуживания страховых компаний, государственными сервисами для получения различных справок, выписок, оформления заявок, субсидий, льгот, деклараций, подписания петиций и многими другими.

«Мы первыми в Украине предлагаем своим клиентам электронную цифровую подпись на базе технологии Mobile ID. Мы обеспечили максимально высокий уровень защиты персональных данных, при этом постарались сделать услугу как можно более простой и удобной. Mobile ID уже доступна нашим бизнес-клиентам, и в скором времени - я говорю о нескольких месяцах - мы предложим такой же сервис для всех украинцев. Первым городом, который получил возможность протестировать Mobile ID в социальной сфере, стал Харьков. Совсем скоро харьковчане смогут получать необходимые справки, используя Mobile ID, в онлайне, не выходя из дома. Отпадает необходимость в личном присутствии и использовании бумажных документов», - отметила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Для подключения Mobile ID услуг клиенту необходимо лично посетить Business Hub Vodafone по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова 2, приобрести SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей. Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный. При этом клиенту не нужно посещать АЦСК - вся процедура организована по принципу «единого окна» в Business Hub Vodafone.

Стоимость SIM - карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн. Подключение услуги ЭЦП сроком на 1 год - 150 грн. Абонентская плата составляет 15 грн. в месяц.