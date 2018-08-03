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ПриватБанк возобновляет предоставление финансовых (таможенных) гарантий
08:48 03.08.2018 |
С 1 августа 2018 года ПриватБанк возобновил предоставление финансовых (таможенных) гарантий в статусе гаранта Государственной фискальной службы Украины. Как сообщили в банке, финансовая гарантия позволит субъектам ВЭД быстрее и дешевле получать обеспечения уплаты таможенных платежей (пошлина, акциз и НДС), чем альтернативные виды обеспечения, предусмотренные Таможенным кодексом Украины (с использованием книжек МДП Carnet TIR и Carnet ATA). Гарантированию подлежат товары, находящиеся в определенном таможенном режиме (импорт, транзит, реэкспорт / реимпорт, временный ввоз / вывоз и т. д.)
Также ПриватБанк предоставляет платежные гарантии по рассрочке уплаты импортного НДС согласно «Порядка предоставления рассрочки уплаты НДС и применения обеспечения выполнения обязательств при ввозе на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта оборудования для собственного производства на территории Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украина № 85 от 07.02.2018
Платность по финансовым и гарантиям оплаты рассрочки НДС установлена согласно стандартной тарифной сетки по другим видам банковских гарантий. Для получения гарантии клиенту необходимо подать заявление в Приват24 / Услуги / Гарантии. Выберите 1) «Гарантия исполнения» и укажите "финансовая гарантия» - для финансовой или 2) "Гарантия платежа" - для гарантии оплаты рассрочки НДС.
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