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В Украине запустили платежный сервис для активных людей Garmin Pay
08:52 30.07.2018 |
ПриватБанк объявил о запуске в Украине сервиса бесконтактных платежей Garmin Pay, работающего с помощью умных часов Garmin (доступных на украинском рынке моделей vívoactive 3 и Forerunner 645). Новый платежный сервис поможет людям, активно занимающимся спортом, оплачивать покупки одним движением руки, не обременяя себя лишними вещами во время тренировок и путешествий. В Украине сервис доступен держателям карт Mastercard и Visa от ПриватБанка.
«Я рад, что именно ПриватБанк вместе с нашими партнерами - международными платежными системами - запускает новый платежный сервис для активных людей, занимающихся спортом и пропагандирующих здоровый образ жизни, - говорит председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл. - Платежные инновации - это лучшая поддержка тренда активного образа жизни. Я лично и большинство топ-менеджеров нашего банка занимаемся спортом и с запуском нового сервиса станем одними из первых его пользователей».
Для активации функции оплаты товаров и услуг с использованием часов Garmin необходимо загрузить в свой смартфон из Google Play или App Store приложение Garmin Connect, подключить смартфон к часам и добавить банковские карты. Для оплаты достаточно ввести пароль и приложить часы к терминалу. В Garmin Pay используется токенизация, обеспечивающая безопасность пользователя - данные о номерах счетов плательщика заменяются персональным цифровым идентификатором.
«Запуск в Украине Garmin Pay - еще один шаг к развитию безналичной экономики. В первую очередь новый сервис предназначен для людей, ведущих активный образ жизни, но это не только спортсмены на пробежке. Часы с платежной функцией удобны везде - не нужно доставать бумажник или смартфон, достаточно легкого движения рукой, - отметил Дмитрий Крепак, и. о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa. - Мы активно развиваем интернет вещей и, предлагая потребителям платежный функционал на устройствах типа Garmin, всегда фокусируемся на безопасности, защищая данные держателя карты несколькими уровнями безопасности, в первую очередь сервисом токенизации Visa».
«Каждый день мы приближаем будущее без наличных, где удобные и безопасные расчеты интегрированы в различные сферы жизни и всевозможные форм-факторы. По данным наших исследований, 37% украинцев хотели бы рассчитываться с помощью носимых устройств. Это один из самых высоких показателей среди европейцев, что свидетельствует об открытости украинцев к инновациям. Мы видим, как оплаты смартфоном стремительно завоевали поддержку пользователей - за год число токенизированых оплат Mastercard среди украинцев выросло в 14 раз. Уверены, что платежи с помощью умных часов откроют новые возможности для приверженцев платежных новинок и активного образа жизни. Сегодня мы делаем к этому еще один шаг, запуская в Украине оплаты с Garmin Pay», - отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине.
В розничной продаже в Украине уже представлены устройства vivoactive® 3 и vivoactive® 3 Music, а также Forerunner® 645 и Forerunner® 645 Music. Вскоре также появятся модели серии Fenix® 5 Plus. Помимо возможности совершать бесконтактные платежи, эти часы следят за пульсом владельца, помогают планировать и отслеживать тренировки, могут принимать сообщения и многое другое в зависимости от модели.
«Клиенты Garmin ведут активный образ жизни. Вряд ли кому-то хочется после марафонского забега или занятий фитнесом доставать деньги из мокрой от пота одежды, чтобы купить бутылку воды, или, что еще хуже, вдруг понять, что деньги вообще остались дома, - прокомментировал вице-президент Garmin по глобальным продажам Дэн Бартель. - Вместе с Mastercard, Visa и Fit Pay, Inc. мы даем клиентам быстрое платежное решение, и теперь они могут без проблем делать покупки, где бы ни находились».
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