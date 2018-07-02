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ПриватБанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка
07:33 02.07.2018 |
ПриватБанк открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка. Для этого нужно зарегистрироваться в обновленной версии мобильного банка Privat24 для iOs и подтвердить регистрацию через facebook или электронную почту (как на видео).
Сервис доступен новым пользователям Privat24 с мобильными телефонами, которые ранее не были зарегистрированы в приложении. После регистрации банк автоматически открывает prepaid карту, которая подключается к Apple Pay.
Пополнить предоплаченную карту ПриватБанка можно онлайн, добавив в мобильный банк свою карту украинского банка, так и с помощью терминалов самообслуживания либо другого сервиса любого банка.
Напомним, 17 мая 2018 года держатели карт, выпущенных ПриватБанком, первыми получили возможность пользоваться Apple Pay - легким, безопасным платежным инструментом, который полностью изменит сферу мобильных платежей в Украине.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом на боковую кнопку и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.
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